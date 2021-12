Suuret yleisötilaisuudet jäävät Joroisissa väliin – Linjaus koskee erityisesti koulujen joulujuhlia

Joroisten kunta ei järjestä suuria yleisötilaisuuksia koronatilanteen vuoksi. Erityisesti tämä koskee koulujen joulujuhlia. Mari Kosonen

Essoten koronanyrkki linjasi alkuviikosta, että Essoten alue on siirtynyt koronavirusepidemian leviämisalueeksi. Päätös koskee myös Joroisten kuntaa.

Joroisten poikkeusolojen johtoryhmä kokoontui myös ja totesi, että aiemmat suositukset ja rajoitukset ovat edelleen voimassa. Tämän lisäksi päätettiin Essoten linjauksen mukaisesti, että Joroisten kunta ei järjestä suuria yleisötilaisuuksia.

– Tämä koskee erityisesti koulujen joulujuhlia. Koulut tiedottavat joulunajan järjestelyistä tarkemmin Wilman kautta, johtoryhmä tiedottaa.

Aluehallintovirasto on kieltänyt Essoten kuntien alueella kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 100 ( henkilöä ja joissa on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja, tai on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista.

Määräys on voimassa aina 27. joulukuuta saakka.

Joroinen kuuluu Pohjois-Savon maakuntaan ja Etelä-Savon sairaanhoitopiiriin eli Essoteen.

– Aluehallintoviraston määräyksissä noudatamme Essoten alueen määräyksiä ja valtioneuvoston määräyksissä noudatamme Pohjois-Savon maakunnan aluetta koskevia määräyksiä.

Joroisten kunnan koronaohjeistuksessa muistutetaan, että vähäisistäkin koronaoireista on syytä olla yhteydessä terveydenhuoltoon.

Yleisötilaisuuksissa tilaisuuden järjestäjä päättää koronapassin käytöstä lainsäädännön mukaisesti.

Yleisötilaisuudet kannattaa myös suunnitella siten, että ihmiset voivat pitää turvavälejä. Essote suosittelee kasvomaskin käyttöä kaikissa sellaisissa yleisötilaisuuksissa, joissa turvavälejä ei voida varmasti pitää.

– Käytä kasvomaskia aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja tartuntariski ilmateitse on olemassa, ohjeissa muistutetaan

Vähävaraisille tarkoitettuja maskeja on jaossa kirjastolla kirjaston asiakaspalvelun aukioloaikoina.

Ajantasainen tieto koronarokotusten tilanteesta löytyy Varkauden kaupungin sivuilta.