Varkaudessa kaksi koronatartuntaa – Sunnuntaina on voinut altistua ABC:llä

Uusia koronatartuntoja tuli ilmi Varkaudessa. Sirpa Ylönen

Tällä viikolla Varkaudessa todettiin kaksi ja Joroisissa kolme uutta koronavirustartuntaa.

Lisäksi yhden ulkopaikkakuntalaisen koronanäyte todettiin Varkaudessa positiiviseksi ja toiselta paikkakunnalta ilmoitetun tiedon mukaan koronalle on voinut altistua tietämättään Varkauden ABC:llä sunnuntaina 24. lokakuuta noin kello 16–16.30.

Altistuneet on kartoitettu ja kontaktoitu terveydenhuollon toimesta. Jos oireita ilmenee, testiin tulee hakeutua välittömästi, jos on rokottamaton tai saanut vain yhden rokoteannoksen, tai jos on saanut kaksi rokotetta, mutta toisesta annoksesta on aikaa vähemmän kuin viikko.

Testiin tulee hakeutua oireita saatuaan myös, jos kuuluu riskiryhmiin, tai jos on saanut kaksi rokoteannosta, mutta altistunut koronalle kahden viikon sisällä. Testiin on mentävä oireita saatuaan myös, jos on soten henkilöstöä.