Jo useita liikenneonnettomuuksia Pohjois-Savossa – pelastuslaitos varoittaa erittäin huonosta ajokelistä: "Aineksia on aika hurjiinkin tilanteisiin"

Henkilöauto suistui tieltä katolleen ojaan Joroisissa keskiviikkona. Pohjois-Savon pelastuslaitos

Kaisu Lötjönen

Pohjois-Savossa on sattunut keskiviikkona jo useita huonoon ajokeliin liittyviä onnettomuuksia, kertoo pelastuslaitos.

Päivystävän palomestarin mukaan onnettomuuksia on Pohjois-Savon alueella ollut aamusta lähtien kymmenkunta.

– Tehtäviä on ihan koko ajan. Tällä hetkellä on neljä tehtävää samanaikaisesti päällekkäin. Kaikki ovat olleet ulosajoja, tieltä suistumisia. Osa onnettomuuksista johtuu siitä, että autoissa on vielä kesärenkaat, päivystävä palomestari Timo Nyholm sanoo puoliltapäivin.

Rekka jäi jumiin sohjoon Nilsiäntiellä Siilinjärvellä. Jaakko Heiskanen

Onnettomuuksia on ollut esimerkiksi Riistavedellä ja 5-tiellä sekä Siilinjärven pohjois- että eteläpuolella. Joroisissa henkilöauto suistui tieltä katolleen ojaan. Autossa oli yksi henkilö, jonka kunnon ensihoito tarkisti. Paikalle Järvikyläntielle hälytettiin pelastusyksiköitä Varkaudesta, Joroisista ja Pieksämäeltä.

Siilinjärvellä useita ulosajoja, kaksi rekkaa päätyi kyljelleen ojaan

Toistaiseksi yksikään onnettomuus ei ole johtanut vakaviin loukkaantumisiin.

– Keli on todella haastava tänään. Aineksia on aika hurjiinkin tilanteisiin. Ihmettelen, että eivätkö ihmiset ole lukeneet aamulla sääennusteita, Nyholm kysyy.

Pohjois-Savon pelastuslaitos toivookin autoilijoilta varovaisuutta liikenteessä erittäin haastavassa ajokelissä koko Pohjois-Savon alueella.

Lunta on satanut ympäri Pohjois-Savoa keskiviikkona. Kuva Suonenjoelta. Marita Tiihonen

