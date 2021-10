Auton omistaja – varo varkaita

Katalysaattorivarkaudet ovat lisääntyneet huomattavasti viimeisen vuoden aikana, Itä-Suomen poliisi tiedottaa.

– Jos havaitset epäilyttävää toimintaa oman tai naapurisi auton lähettyvillä, älä epäröi ottaa yhteyttä poliisiin, poliisista muistutetaan

Katalysaattorivarkaudet ovat karkeasti arvioituna kymmenkertaistuneet viimeisen vuoden aikana. Koko Suomessa poliisille on tänä vuonna ilmoitettu noin 2 000 katalysaattorivarkautta, ja näistä Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella rikosilmoituksia on tehty 250 kappaletta.

Autoista irrotetaan ja varastetaan katalysaattoreita, koska ne sisältävät harvinaisia ja arvokkaita metalleja. Useimmiten varkauksien kohteina ovat vanhemmat bensiiniautot etenkin Volvot, Opelit ja Toyotat. On joitakin merkkejä, kuten Mercedes-Benz, joista katalysaattorin irrottaminen on hankalaa – silti mersuistakin niitä on varastettu.

Viime aikoina poliisi on saanut ilmoituksia myös autojen lisävalojen anastuksista.

– Jos pihassasi on vanha romuauto, se kannattaa kierrättää joko itse tai laillisten romuttamoiden kautta. Katalysaattoreita varastetaan nimittäin myös yksityisissä pihoissa joutilaana seisovista romuautoista, vaikkakin valtaosa varkauksista kohdistuu käytössä olevin autoihin, poliisi kertoo.

Katalysaattorivarkaus sattuu yleensä yöllä. Soittaminen hätäkeskukseen kannattaa, ja jos on vähänkin epäilystä varkauden mahdollisuudesta, hätäkeskus ja poliisin kenttäjohto harkitsevat sopivat toimenpiteet kullekin ilmoitukselle.

– Kannattaa myös ottaa ylös tekijöiden ajoneuvojen rekisterinumerot ja tietysti tuntomerkkejä itse tekijöistä, poliisi neuvoo.

Jos sinulla on tiedossa vihje, joka mahdollisesti hyödyttää poliisia tutkinnassa, voit lähettää sen osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai soittaa vihjenumeroon 0295 415 232. Itä-Suomen poliisi tutkii katalysaattorivarkauksia aktiivisesti, ja kuluvan vuoden aikana tekijöitä on jäänyt kiinni jo useita.