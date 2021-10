Viikonloppuna todettiin uusi koronatartunta Joroisissa – tapaukseen ei liity altistuneita

Kuvituskuva. Iida Mulari

Joroisissa on todettu yksi uusi koronatartunta viikonloppuna. Koronatartunta on perheen sisäinen tartunta ja henkilö on jo ollut asetettuna karanteeniin. Tapaukseen ei liity uusia altistuneita, eikä altistumispaikkoja.

Varkaudessa ei ole todettu uusia tartuntoja viikonlopun eikä maanantain aikana.