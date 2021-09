Taas seitsemän tartuntaa Varkaudessa ja Joroisissa: Varkauden terveyskeskuksen puhelinpalvelu ja Klinik ovat ruuhkautuneet

Varkauden ja Joroisten terveyskeskuksen henkilökunta tekee parhaansa. Kati Soininen

Varkaudessa ja Joroisissa on todettu yhteensä 7 uutta koronatartuntaa, joista yksi tartunta on todettu viikonlopun aikana Joroisissa. Maanantaina todetuista koronatartunnoista 4 tartuntaa on joroislaisilla ja 2 tartuntaa varkautelaisilla. Tartuntoihin liittyy useita altistuneita. Kaikki altistuneet on tavoitettu, kartoitettu ja asetettu tarvittaessa karanteeniin terveydenhuollon toimesta.

Varkaudessa ja Joroisissa tartuntojen määrä on ollut suuri viime viikon ja nyt alkuviikon aikana. Kaikki altistuneet on pystytty jäljittämään ja kontaktoimaan terveydenhuollon toimesta.

Varkauden terveyskeskuksen ajanvarauspuhelimen takaisinsoittojärjestelmä ja Klinik ovat ruuhkautuneet.

Uusia koronatartuntoja on ilmaantunut viime viikosta asti lähes päivittäin useiden tartuntojen ryppäinä ja henkilökuntaa on jouduttu siirtämään jäljitystyöhön. Sijaisia on rekrytoitu, mutta tästä huolimatta ei-kiireellisiin yhteydenottoihin ei pystytä vastaamaan saman päivän aikana.

– Teemme parhaamme ruuhkan purkamiseksi ja puhelinpalvelu pyritään saamaan ajan tasalle niin pian kuin mahdollista, terveyspalvelujen tiedotteessa sanotaan.

Palvelualuepäällikkö Leena Kuusikko toivoo kuntalaisilta ymmärystä ja apua.

– Ota yhteyttä samasta asiasta vain yhden kanavan kautta. Useat yhteydenotot eivät nopeuta ajan saamista, vaan ruuhkauttavat palvelua entisestään, Kuusikko toteaa tiedotteessa.

– Jos olet jättänyt viestin Klinikin kautta, älä jätä enää takaisinsoittopyyntöä. Jokainen yhteydenotto käsitellään ja takaisinsoittopyyntö johtaa yhteydenottoon puhelimitse, vaikka asiasi olisi jo hoidettu sähköisiä kanavia pitkin.

Tiedotteessa myös toivotaan, että asiakkaat vastaavat puhelimeen ja soittavat numerosta, johon pääsee vastaamaan. Terveyspalvelujen soitot tuleva numerosta 017 579 6000.

– Tarvitessasi kiireellistä hoitoa, valitse takaisinsoittopalvelusta numero 2.

Tiedotteessa muistutetaan, että Digiklinikan etävastaanotto palvelee maksutta muun muassa silmätulehdusoireissa, ihottumissa, hyönteisen pistoissa ja puremissa sekä allergiaoireissa.

– Ymmärrämme, että yhteyden saamisen hitaus turhauttaa, mutta hoitajien haukkuminen ja uhkailu eivät edistä asiaasi. Hoitajamme tekevät kaikkensa palvellakseen parhaalla mahdollisella tavalla, Kuusikko toteaa.