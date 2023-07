Sirkka Immonen

Perjantaina alkavat Joroisten Musiikkipäivät järjestetään 45. kerran. On melkein käsittämätöntä, että pieni savolainen kunta on pystynyt kehittämään ja ylläpitämään jotain niin suurta.

Sanon suurta, koska musiikkipäivät koskettaa useita paikkakuntia, tuhansia ihmisiä vuosien ajan katsojina ja kuulijoina ja suuren määrän talkoolaisia. Joillekin tämä on usean kymmenen vuoden perinne, osalle ensimmäinen kerta löytää ihan uusia asioita kotiseudusta.

Me kaikki pääsemme sisälle melkein maagisiin tiloihin ja tunnelmiin. Me jaamme jotain ikiaikaista, kun hyvin taitavat soittajat ja laulajat antavat esityksissään sieluansa.

Pääsemme tiloihin, joissa henkii paikkakuntien historia. Voimme unohtaa ne tavanomaiset asiat ja päästää ajatukset kiertämään ihan omia ratojaan musiikin tulvassa, mikä minnekin.

Kartanoiden salit ovat niitä ainutlaatuisia ympäristöjä, joista Joroisten Musiikkipäivät sai alkunsa ja tunnetaan. Upeat, vanhat kirkot tarjoavat toisenlaista tilaa henkiseen virittäytymiseen ja virkistäytymiseen.

Uudenlaista ajan henkeä taas edustaa Joroisten maan kuulu Kartanogolf, jossa erilaiset ajanvietteet kohtaavat, kun greeniltä palataan terassille ja musiikki alkaa soida. Näkymä yli viheriöiden laskevan auringon suuntaan siivittää taas ajatukset jonnekin jokapäiväisen yläpuolelle.

Joroinen on tämän tehnyt ja antanut myös muille paikkakunnille, jotka ottavat musiikkijuhlan omakseen. Musiikkijuhlat antaa Joroisille brändiä. Voimme erottua ja meillä on jotain, joka houkuttelee muualtakin Suomesta. Meillä on viesti ”Visit Joroinen!”.

Tämä on viesti myös kunnan päättäjille: Joroisilla on historialliset juuret, ja niistä on versonut tämän meidän historiaamme ja kulttuuriimme pohjaava hyvin ainutlaatuinen kulttuurijuhla, joka tuo ihmisiä yhteen läheltä ja kaukaa.

Sen järjestämisen takana on valtavasti työtä: paikallista, pyyteetöntä yhdistystoimintaa ja intoa, taiteellista suunnittelua, verkostoja joka suuntaan, apurahahakemuksia, tunteja ja päiviä jalkatyötä, huolta, kahvin keittoa ja pullan paistoa. Ja sitten kaikki on valmista ja meille kaikille tarjoillaan elämyksiä.

Tulkaa ja osallistukaa! Joroisten kirkko avaa ovensa kahdelle konsertille, kolme kartanoa kutsuu siirtymään puistokujalta saliin, Torstilan navetan ylisillä ilta-auringon kulta päätylautojen lävitse on luonnon lavastusta.

Lähtekää Joroisista naapurikuntaan: Leppävirran kirkkoon kuuntelemaan maailmankuulua bassolaulajaa Mika Karesta tai Juvan kirkkoon kuulemaan suuren kuoroteoksen vahvaa viestiä tai Rantasalmen Putkisaloon.

Ottakaa lapset mukaan ja menkää heidän mukanaan satukonserttiin.

Juhlitaan!

Kirjoittaja on Joroisten Musiikkiyhdistys ry:n hallituksen puheehjohtaja. Joroisten Lehden printtilehdessä kolumni on mennyt virheellisesti toisen musiikkipäiväaktiivin Sinikka Sikasen nimiin. Pahoittelemme virhettä.