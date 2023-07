Anu Ylitolonen

Eino Leino kirjoittaa tutussa Lapin kesä -runossaan pohjoisen lyhyestä kesästä. Hän maalaa sanoilla mielikuvia, jotka tuntuvat monesta meistä varmasti tutuilta, vaikka itse runo on kirjoitettu jo vuonna 1902. Jos runo runona ei ole tuttu, tuttu lienee kuitenkin Vesa-Matti Loirin runon laulutulkinta. Tuossa Leinon runossa ei ole kyse vain pohjolan kesästä, vaan koko ihmisen elämästä. Siitä, kuinka hauras ja kaunis elämä itse on.

Pohjolan kesään mahtuu monenlaista. Me unelmoimme, haaveilemme ja toivomme hyvää. Silti tiedämme, että kesä on joskus paljon kaikkea muutakin. Valo ja varjot vuorottelevat, lämpö ja viileys tanssivat keskenään vuororytmissä. Kesä on yksi elämän kuva.

Eino Leinon tavoin kesästä ja elämästä voi taltioida monenlaisia tuokiokuvia. Sanoitan niistä kolme.

Valkoinen kastepuku, uudet silkkinauhat. Jo kolmessa polvessa kastettuja on puettu tämän suvun puvun sisään. Pieni ihminen tarttuu sormeen ja katsoo silmiin. Mikä syvyys, mikä voima, mikä valo. Hän on saapunut elämään, mullistanut läheistensä maailman.

Miten paljon askelia hänellä onkaan edessä, kokonaisen elämän verran. Uuden elämän ihme sykähdyttää!

Valkoisia alban helmoja ja tennareita helmojen alla. Hihitystä, hiusten oiontaa. Vielä viimeisiä keskinäisiä katseita, kunnes urut aloittavat alkusoiton ja kulkue voi siirtyä kirkkoon. Nuorten joukko kulkee kauniina, iloisena ja hieman jännittyneenä konfirmaatiomessuun. On nuorten, heidän läheistensä ja koko seurakunnan juhlapäivä.

Valkoinen ei ole tuokio kuvien ainoa väri niin kuin ei elämässä yleensäkään mikään ole yksiväristä.

Ilmassa on aistittavissa paljon tunteita. Vastahan nämä nuoret olivat vanhempiensa sylissä, isovanhempiensa ihmeteltävinä, kummiensa keinuteltavina.

Nyt he ovat sillä kynnyksellä, mistä kuljetaan kohti aikuisuutta, askel askeleelta.

Valkoisia takin liepeitä sairaalasängyn vieressä. Kipupumpun hiljainen naksahtelu, läsnäolevien nyökkäyksiä toisilleen. Jostain kaukaa kuuluu puhetta, vielä kauempaa ohi ajavan auton ääni.

Ikkunan takana puussa laulavat kesän linnut. Uutta elämää on syntynyt ja emoilla on kiire ruokkia pienokaisia.

Sairaalahuoneen sisällä yksi matka on tulossa päätökseen. On vain ajan kysymys, jolloin viimeinen kynnys on ylitetty.

Nämä kesän tuokiokuvat pukeutuvat valkoisiin. Valkoinen ei ole kuvien ainoa väri niin kuin ei elämässä yleensäkään mikään ole yksiväristä. Jokainen tarinaksi taltioitu hetki piirtää eteemme yhden maiseman. Kyse ei ole vain kesästä, vaan koko ihmisen elämästä ja sen hauraudesta ja kauneudesta.

Näitä maisemia on paljon muitakin. Valtaosa tuokiokuvista taltioidaan arjen keskellä hyvin tavallisilta tuntuvissa hetkissä.

Valkoiset pilvet sinisellä taivaalla. Valkoisia puhalluskukkia lainehtiva pelto ilta-auringon valossa. Valkea jäätelö lapsen sormissa ja suupielissä, lapsen kasvoilla onnellinen nauru.

Kyse on siis siitä, mitä me huomaamme, havainnoimme ja laitamme muistiin.

Eino Leino talletti oman aikansa ja mielensä tuokiokuvia. Minä talletan omani. Millaisia ovat sinun tämän kesän tuokiokuvasi?

Hyvää runon ja suven päivää ja siunattua kesää!

Kirjoittaja on Joroisten seurakunnan kirkkoherra. Kuva: Juha Vartiainen on kuvannut voikukan höytyvien tanssia.uulessa.