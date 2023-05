Hannu Lahtinen | Hämmentämistä vai hämmästymistä?

Kiitos kunnanhallituksen enemmistölle kirjoituksesta (JL 11.5.) Olisin ollut todella pettynyt, jos ei kirjoitukseni olisi saanut mitään reagtiota aikaan, hienoa!

Näen aiheelliseksi oikaista muutaman kyseenalaisen kohdan kirjoituksesta. Ensinnäkin sehän ei ole kenellekään yllätys, että sote-asiat hoitaa hyvinvointialue. Mutta se ei estä kuntaa ottamasta kantaa ja reklamoimasta päätöksistä, jotka koskevat kuntaa ja kuntalaisia.

Se on myös totta, että vuodeosaston kesäsulusta ei ollut kukaan valtuutettu ja viranhaltija tietoinen vaan ensimmäisenä tiedon sai talonmies. Tulee mieleen eräs doping-tapaus, jossa oli talonmies osallisena, mutta se on juttu erikseen.

Nyt sitten tulee mielenkiintoinen kohta, mitä olen ihmetellyt. Yleisen palvelun lautakunnassa on Joroisista valtuuston puheenjohtaja, demareiden Sari Järn varkautelaisen Pia Hedmanin varajäsenenä. Se on lautakunnta, jolle vuodeosaston kesäsulusta tiedotettiin 6.4.2023. Miksi Järn ei informoinut kunnanhallitusta, viranhaltijoita, valtuustoa, että tallainen operatiivinen päätös on tehty?

Valtuutetun kuuluu olla aktiivinen ja mikäli jokin asia askarruttaa, on uskallettava kysyä. Juuri näin olen tehnyt koko valtuutetun urani ajan.

Vastaan saman tien: koska se on demareiden tavoite, että Joroisista sote-palvelut pikku hiljaa ajetaan alas. Tässä näemme myös, kuinka Joroinen on kuin huutolaispoika, kun meillä ei ole aluevaltuutettua, pelkästään varajäseniä.

Myös Joroisten Perussuomalaisten tekemät valtuustoaloitteet aiheuttavat muutamissa demareissa mieli pahaa, minkäs teet, aloitteen voi tehdä jokainen, jonka mieltä jokin asia painaa. Voin luvata että valtuustoaloitteita on tulossa lisää.

Olen samaa mieltä siitä, että valtuutetun kuuluu olla aktiivinen ja mikäli jokin asia askarruttaa, on uskallettava kysyä ja tarpeen vaatiessa perustelluista syistä myös kyseenalaistaa. Juuri näin olen tehnyt koko valtuutetun urani ajan. Siksi ihmettelen suuresti miksi tämä aiheuttaa kunnanhallituksen enemmistölle hämmennystä. Tähän haluan vastauksen!

Kirjoituksessa väitetään, että strategiassa ei määritellä, mistä kunnista sote-palvelut karsitaan. Se on totta ei mainita yhtään nimeltä, mutta strategialuonnoksessa kohdassa viisi Palveluverkko palveluverkon ja -valikoiman suunnitteluun vaikuttavat periaatteet mainitaan mm. palveluverkkosuunnitelmassa huomioidaan toiminnan kannalta tilojen tehokas ja taloudellinen käyttö, tilojen kunto ja muuntojoustavuus. Lisäksi tilojen tulee mahdollistaa ja edistää integraatiota.

Edelliseen viitaten Joroisten Perussuomalaiset esitti kunnan lausuntoon (8.5.2023) kunnanhallituksen kokous lisättäväksi: tilojen kunto ja muuntojoustavuus Joroisten vuodeosastolla on hyvä, kyseiset tilat edistävät integraatiota (paikkoja voi helposti lisätä 10 paikasta), TK/vuodeosasto on pidetty työpaikka. Tätä lisäystä ei luonnokseen tehty.

Maininta, että näitä kesäsulkuja on ollut aiemminkin on totta, mutta ne ovat koskeneet mm. neuvolaa, hammashoitolaa henkilökunnan ollessa lomalla. Tässä kokoluokassa olevaa sulkua vuodeosastolla ei ole aiemmin ollut. Kuinka siinä kirjoituksessa olikaan, otetaan asioista selvää!

kunnanvaltuutettu (ps.)