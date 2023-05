Marja Huupponen

Ukrainan tilanne on ulottunut konkreettisessakin muodossa meille Joroisiin, kun olemme vastaanottaneet ukrainalaisia. Korona on väistymässä, ja tulee jäämään keskuuteemme viruskiertoon.

Maailmanpoliittisesti epäjärjestys tulee pandemian ja sodan jälkeen vallitsemaan vielä useita vuosia ja vaikuttaa myös talouteen – sodan edelleen jatkuessa kesän korvilla 2023. Inflaatio ei ole vielä suitsittu ja EKP tulee nostamaan ohjauskorkoa, tosin jatkossa jo hillitymmin.

Kuluvana vuonna yleisesti ottaen kasvu hidastuu ja työllisyystilanne heikkenee, loppuvuonna ennusteiden mukaan kulkee jo paremmin. Uudet haasteet terveydenhuollossa alkoivat, kun uusi sotejärjestys astui voimaan.

On myönteistä nähdä, että Joroinen on etulinjassa aurinkovoiman kehityksessä. Tällä kehityksellä voi olla suotuisa vaikutus kunnan elinvoimaisuuteen. Kuntamme on toiminut oikea-aikaisesti oikeaan suuntaan, mikä on vähintäänkin järkevää ja osoittaa erinomaista uudistumiskykyä. Sähköistyvä yhteiskunta ja hiilineutraaliuden tavoitteet muuttavat energiajärjestelmän vaatimuksia merkittävästi.

Tästä syystä juuri aurinkovoimaan ja muihin uusiutuvien energialähteiden käyttöön onkin syytä perustaa. Elinkeinoelämän keskusliiton 2020 teettämä selvitys kertoo, että lisääntyvien ilmastomuutosten aiheuttamat kriisit maailmalla vaikuttavat suoraan raaka-aineiden ja energian hintaan ja saatavuuteen. Kyseisen selvityksen anti ei ole vanhentunut hitustakaan kolmessa vuodessa.

Elinkeinoelämän keskusliiton yrittäjyyden ja elinkeinopolitiikan johtava asiantuntija Matti Kahra kommentoi selvitystä Ylelle 2020. Hänen mukaansa tilanne on vaikea, koska samaan aikaan pitää hillitä päästöjä ja rakentaa strategioita tulevaisuutta varten. Tilanne on ihmiskunnan historiassa ainutlaatuinen.

”Ennusteiden mukaan väestöliikkeet kasvavat jyrkästi vuoteen 2050 mennessä, koska laajoista alueista tulee asuinkelvottomia tai työskentelyolosuhteista sietämättömiä. Maahanmuutto vaikuttaa yritysten työvoiman saatavuuteen mutta myös kotimaiseen kysyntään. Ilmastopolitiikka linkittyy entistä vahvemmin kauppapolitiikan ja geopolitiikan kanssa.”

Yritysmaailma on osa kuntaa ja kunta elää yrityksistä. Nopeasti muuttuvassa maailmassa kunnan strategian on myös oltava elävä ja tarvittaessa muutettava suuntaansa sopeutumalla muutoksiin, edelleen yritysmyönteisesti.

On siis nähtävä, että Joroinen ei ole erillinen saari maailman tyrskyjen ulottumattomissa. Jatkuvasti on luodattava tulevaisuuteen, ja haettava tulevaisuuden näkymistä se, mikä todennäköisimmin tulee meidän kohdallamme toteutumaan- ja otettava (uusi) kurssi sen mukaan eli toimittava proaktiivisesti.

Joroinen kuuluu selviytyjiin, kun kunnan investoinnit pidetään kohtuudessa ja katse tulevaisuudessa, kuten on ansiokkaasti toimittu tähänkin asti. Talouden tasapainottamistoimien riittävyyttä on arvioitava tiheästi, jotta pystytään reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin.

Joroisten kunnassa on moni asia hyvin. Toivoisin, että huomaisimme paremmin myös ne hyvät asiat jotka kunta on meille ajan mittaan toteuttanut. Että osattaisiin myös olla tyytyväisiä siihen mitä meillä on! Kunnan asiat on hoidettu hyvin ja kaukonäköisesti myös aikaisempien valtuustojen ja hallitusten sekä johdon toimesta. Samanlainen tahtotila asioiden hoitamiseen jatkuu nykyiselläkin kokoonpanolla. Joroinen pysyy ajan tasalla ja ellee kelekuttelloo kohti 400-vuotispäiväänsä. Hyvä Joroinen!

Kirjoittaja on kunnanvaltuutettu ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja (kesk.).