Sari Ristamäki

Joroisissa käy jälleen kuuma keskustelu oman terveysaseman pienestä vuodeosastosta. Pohjois-Savon hyvinvointialue on päättänyt asettaa henkilöstöpulan vuoksi eritasoisia sulkuja Iisalmen, Kuopion, Pielaveden, Karttulan, Tuusniemen ja Joroisten vuodeosastoille. Joroisissa vuodeosasto sulkeutuu jo ensi viikolla ja avautuu näillä näkymin elokuun lopussa. Eniten joroislaisia huolettaa tuo ”näillä näkymin”, sillä pelkona on, että pieni ja kallis vuodeosasto suljetaan kokonaan.

Huoli ei ole aiheeton. Rahaa on pakko säästää jostain ja yleinen trendi on, että vuodeosastohoitoa pyritään vähentämään ja kotona annettavaa hoitoa sekä tehostettua palveluasumista kehitetään.

Joroinen ei ole yksin. Esimerkiksi Leppävirran hanke uudesta terveyskeskuksesta lepäilee odottelemassa pääsyä hyvinvointialueen investointilistalle, ja hanke sisältää myös uuden vuodeosaston. Jääköhän unelmaksi?

Kysymys ei ole pelkästään rahasta, vaan myös potilasturvallisuudesta. Vuodeosastopaikat pitäisi olla siellä, missä on myös ympärivuorokautinen lääkäripäivystys. Sellainen on Varkaudessa, joka myös vähensi vuodepaikkoja, kun uusi hyvinvointikeskus Aalto rakennettiin.

Aiheellinen kysymys on, kuinka alas vuodepaikkojen määrän voi viedä vanhenevassa maakunnassa. Täysin tuulesta temmattuja eivät liene tarinat siitä, että vanhus viettää elämänsä viimeiset hetket hyvin kaukana kotoa vieraalla paikkakunnalla, jonne omaiset eivät pääse häntä katsomaan lainkaan tai harvakseltaan.

Luottamus syntyy hyvästä tiedonkulusta.

Oli pienten kuntien vuodeosastoista mitä mieltä tahansa, samaa mieltä voi olla siitä, että tiedon kulku kaikissa supistuksissa, nipistyksissä ja karsimisissa pitää olla ennakoivaa ja selkeää.

Joroisissa tiedonkulku petti pahasti. Tieto vuodeosaston kesätauon aikataulusta tuli kunnan johdolle, kun kiinteistön talonmies alkoi kysellä, miten tilojen kanssa menetellään sulun aikana (WL 4.5.). Selkeää käsitystä ei ole siitäkään, kuka päätti sulusta.

Kuva ongelmista täydentyi, kun kunnanvaltuuston kokouksessa selvisi, ettei Joroisten kuntaa ollut tullut lainkaan lausunnolle Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelustrategian luonnosta. Onneksi lausuntoaikaa oli hyvin jäljellä ja Joroinenkin pääsee sanomaan sanansa erittäin tärkeisiin asioihin: juuri siihen, millaiseen suuntaan sosiaali- ja terveyspalveluja pitäisi tulevaisuudessa kehittää.

Joroisissa ja Leppävirralla, niin kuin monessa muussakin maaseutukunnassa, on yhä varsin kattavat terveyspalvelut, lääkäripäivystys, hammashoitoa, laboratorio, fysioterapia ja monet muut. Lähipalvelujen säilymisen eteen kannattaa tehdä työtä.

On erittäin ymmärrettävää, että valtava sote-jättiläinen saapastelee vielä kankeasti eikä järkeviä käytäntöjä moniin asioihin ole vielä ennätetty rakentaa. Luottamus jättiin voi syntyä vain, jos tietoa on ja se kulkee joustavasti aina viimeiselle mökin mummolle saakka. On vaikea ajatella, että Pohjois-Savon hyvinvointialue selviäisi ilman kuntien tukea tai tiedotusapua.

Toivottavasti kyse on alkukankeuksista eikä siitä, että Kuopiosta käsin katsottuna Joroisten vuodeosasto ja muut vastaavanlaisen asiat ovat pisara valtameressä. Paikallisille ihmisille ne ovat hyvin tärkeitä ja se pitää ymmärtää.

Hyvinvointialueen alkumetreihin sisältyy myös erittäin hyviä asioita. Varkauden psykiatrisen osasto avautumiseen ei enää jaksanut uskoa kukaan mutta niin vain hyvinvointialueella on vakaa aikomus saada osasto auki ja paikat käyttöön.

Julkulan sairaala Kuopiossa on hyvin täynnä. Varkaudessa on uuden tilat ja psykiatrian avopalveluissa ammattitaitoista henkilökuntaa. Osaston käynnistys on kirjattu juurikin palvelustrategiaan.

Erittäin hyvä asia on sekin, että hyvinvointialue tahtoo hyödyntää nykyistä enemmän Iisalmea ja Varkautta paikallispuudutuksessa tehtävässä kirurgiassa. Se tarkoittaa nykyistä enemmän esimerkiksi silmä- ja tyräleikkauksia sekä käsikirurgisia toimenpiteitä. Vanha tuttu kumppanuuslääkärimalli toimii yhä: potilaat eivät liiku vaan kirurgit tulevat Kuopiosta Varkauteen.

Varkauden kaupunki olisi varmaankin kaiken kaikkiaan kohtuullisen tyytyväinen kehitykseen, jollei muutamaa kauneusvirhettä mahtuisi joukkoon. Sote-kyydit päätyivät Varkauden maksettaviksi. Digiklinikan menetys on selkeä tappio. Yhdenvertaisuuskäytäntö ei saisi tappaa sellaisia hyviä palveluja, joilla huolehditaan terveydenhuollon ammattilaisten saatavuudesta ja puretaan potilasjonoja.