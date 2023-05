Hannu Lahtinen | Ohuella jäällä ollaan ja pelottaa, mitä tästä vielä tulee

Nyt liikutaan todella ohuella jäällä, kun Pohjois-Savon ”pahoinvointialue” tekee päätöksiä Joroisten ja viiden muun kunnan vuodeosastojen kesäsulusta. Päätöksen on tehnyt yksi ainoa viranhaltija, koska hyvinvointilalueen hallintosääntöön on jäänyt viranhaltijan mentävä aukko, jonka aluevaltuutetut toivottavasti tukkivat. Lisäksi hyvivointialueen tiedottaminen tökkii todella pahasti muista toiminnoista puhumattakaan.

Joroisten johtavat viranhaltijat sekä kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajalla ei ollut kyseisestä asiasta mitään tietoa, kun sitä valtuuston kokouksessa 24. huhtikuuta kysyin.

Mielestäni kunnanhallituksen tavassa viestittää kuntalaisia on petraamisen varaa. Hallintosäännön mukaan kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta johtaa kunnanhallitus. Nyt kuntalaiset ja kunnanvaltuusto ovat viestinnässä Joroisten Lehden ja Warkauden Lehden kirjoitusten varassa.

Onko tämä vuodeosaston kesäsulku niin vähäpätöinen asia, että sitä ei kunnan johtavat virkamiehet eikä hallituksen ja valtuuston puheenjohtaja ottaneet esille valtuuston kokouksessa ennen kuin asiasta kysyin? Tässä asiassa on helppo nostaa kädet pystyyn ja kirkkain silmin ilmoittaa, että tämä ei ole kunnan asia vaan hyvinvointialueen asia, kuten valtuuston kokouksessa tuli selvästi esille muutaman valtuutetun ja kunnanjohtajan puheenvuorossa.

Missä on paljon puhuttu Joroisten henki? On korkea aika kääriä hihat ja meidän päättäjien miettiä porukassa, kuinka tästä selvitään. Minun mielestä tämä asia koskettaa jokaista kuntalaista ja silloin se on kunnan asia. Yksinkertaista, eikö?

Otin myös esille Warkauden Lehti (22.4.) otsikolla Rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset kypsyvät. Myös tämän asian kohdalla oli hyvä vedota hyvinvointialueeseen.

Kyseessä on Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelustrategia koskien vuosia 2023–25. Eli selkokielelle käännettynä, mistä kunnista sotepalvelut karsitaan.

Aluevaltuuston on tarkoitus päättää palvelustrategiasta19.6.2023. Myös tässä asiassa oli johtavat virkamiehet täysin tietämättömiä.

Kun asiaa oli selvitetty kävi ilmi, että Joroinen ei ollut hyvinvointialueen postituslistalla ja sen vuoksi täällä oltiin autuaan tietämättömiä asiasta. Valehtelisin, jos väittäisin, että ei pelota, mitä tästä vielä tulee!

Joroisten Perussuomalaiset ry kääri hihat ja teki valtuustoaloitteen ja toivon, että muutkin ryhmät ottavat mallia, koska tämä on Joroisten kunnan ja kuntalaisten etu.

Valtuustoaloitteessa todetaan, että kuntalain mukaan kunnanhallituksen tulee valvoa kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Joroisten Perussuomalaiset ry vaatii että Joroisten kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Kuronen hakevat pikaisesti muutosta oikaisuvaatimuksella Pohjois-Savon hyvinvointialueen viranhaltijan päätökseen koskien Joroisten terveysvuodeosaston sulkemista kesäksi. Perusteluna on, että kuntalaisilla on todella suuri huoli että vuodeosastoa ei avata kesän jälkeen

Hannu Lahtinen

kunnanvaltuutettu (ps.)