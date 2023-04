Raimo Salkinoja

Presidentti Paasikivi totesi sotien aikana, että jos torjuntataisteluissa ei onnistuta ja maa miehitetään, Suomen kansan kohtalo tulee olemaan hirmuinen.

Veteraanien ansiosta maata ei miehitetty. Tänään 27.4. on veteraanien kunniaksi vietettävä kansallinen juhlapäivä.

Valtioneuvosto on kantanut huolta veteraaniperinteen säilymisestä ja sota-ajan historian tuntemisesta. Se asetti huhtikuussa 2022 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää keinoja noiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen, julkaisi ehdotuksensa maaliskuussa 2023.

Eräänä keskeisenä keinona työryhmä ottaa esille peruskoulun ja siellä erityisesti vuosiluokkien 7.–9. historian opetuksen tehostamisen ja sen painottamisen sota-ajan historian tuntemiseen.

Työryhmä on oikeassa: peruskoulun opetuksen merkitys on erityisen tärkeä tavoitteen saavuttamisessa.

Joroisten Sotaveteraanit ry on maaliskuussa lakkautettu. Siirtoon halukkaat yhdistyksen jäsenet on siirretty vielä toimivan Varkauden Sotaveteraanit ry:n jäseniksi. Sotaveteraanipiirit muuttuvat perinneyhdistyksiksi, joihin lakkautettavien paikallisten yhdistysten jäsenten on aikanaan mahdollista liittyä.

Viimeisessä kokouksessaan yhdistys päätti laatia kirkkoaukiolle tapulin läheisyyteen pystytettävän kuvassa näkyvän muistotaulun. Ehkä se on pieneltä osaltaan säilyttämässä veteraaniperinnettä.

Yhdistys toivoo, että myös tulevat joroislaiset sukupolvet tulevat tuntemaan sota-ajan historian ja tiedostavat, mitä tämän kansan vapaus on veteraanisukupolvelta vaatinut. Nuorten tulee tuntea maansa lähihistoria, sillä ilman sen tuntemista ei tulevaisuutta voi rakentaa. Vanhan viisauden mukaan kansa, joka ei tunne menneisyyttään, on tuomittu toistamaan sitä.

Päätämme yhdistyksemme toiminnan Veteraanin iltahuuto -laulun tekstiin ja toiveeseen:

Lapset ja lastemme lapset, teidän nyt vuoronne on.

Hoivatkaa, kohta poissa on veljet,

muistakaa, heille kallis ol’ maa.

Kertokaa lasten lapsille lauluin.

Himmetä ei muistot koskaan saa!

Kirjoittaja on Joroisten Sotaveteraanit ry:n viimeinen puheenjohtaja.