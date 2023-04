Eduskuntavaalit on käyty, äänestystulokset saatu. Mitäs nyt? Toisille tulos oli mieluinen, toisille ei. Toiset kokivat riemua, toiset pettymystä.

Television välittämissä vaali-illan vaalivalvojaisissa eri puolilta maata kulminoitui viikkojen ja kuukausien vaaliväsymys, tunteet ja kaikki se, mitä eri puolueissa oli kovalla työllä tehty. Mitäs nyt?

Vaalityö on tehty, nyt jatkuu arkityö. Eteenpäin! Se ei ole vain yhden puolueen vaalilause, vaan sen tulisi olla kaikkien yhteinen suunta. Se suunta, johon yhdessä katsotaan ja johon yhdessä mennään.

Vaikka monista asioista ollaan eri mieltä ja ajatellaan eri tavoin, suunnan pitää silti olla sama ja yhteinen. Eteenpäin.

Yhdessä eteenpäin edellyttää sitä, että yhdessä huolehditaan ihmisistä ja asioista. Pidetään huolta jokaisesta ja jokaisen ihmisarvosta. Varjellaan sitä, että jokainen lapsi ja nuori saa turvallisen kasvuympäristön ja mahdollisuuden elää turvallista elämää. Jokaisen lapsen ja nuoren elämä on aina nyt.

Huolehditaan siitä, että työikäisillä on mahdollisuus tehdä työtä ja elää saamallaan palkalla. Ja huolehditaan siitä, että jokainen ikäihminen saa arvokkaan huolenpidon elämänsä loppuvaiheessa.

Mitäs nyt, kyselee ihminen, jonka oma elämä on sekaisin eikä ratkaisua ole näköpiirissä.

Yhteinen tehtävä on huolehtia siitä, että jokainen täällä – olipa hän kuka, minkä ikäinen tai mistä tahansa – saa mahdollisuuden elää ja toimia yhteiskunnassa sen tasavertaisena jäsenenä. Vain yhdessä me olemme vahvimmat.

Jotta eteenpäin voidaan kulkea yhdessä, on ensin levättävä. Annettava kehon ja mielen tasata kaikkea sitä, mitä vaalikevään aikana on koettu, kuultu ja nähty. Sen jälkeen voi taas kokoontua jatkamaan yhteistä työtä.

Sillä sitä se työ on, mitä kaikki tekevät eri väristen liivien sisällä ja telttojen alla. Tai sitä sen ainakin tulisi olla. Työtä meidän Suomen ja meidän maailmamme hyväksi.

Mitäs nyt? Sitä varmasti kyselevät niin puoluejohtajat kuin paikallisten tasojen toimijat. Sitä tullaan kyselemään tänä keväänä naapurihiippakunnassamme, jossa käydään piispanvaali, ja sitä kysellään hyvinvointialueilla, missä pitäisi ratkoa monia avoimia kysymyksiä. Sitä kyselee myös moni omassa elämässään.

Miten minun käy, jos energian ja ruoan hinta nousevat, jos palvelut karkaavat ulottumattomiini, jos läheiseni ei saa sitä apua, minkä hän tarvitsee? Miten minun käy, jos maailman tilanne jatkuu näin epävarmana ja levottomana? Mitäs nyt, kyselee myös se ihminen, jonka oma elämä on jostain syystä sekaisin eikä ratkaisua ole näköpiirissä.

Mitäs nyt? on yksi ihmisen peruskysymyksiä uuden edessä.

Mitäs nyt? ei ole pelkästään tämän ajan kysymys, vaan se on ollut ihmisen kysymys jo kauan ennen meitä.

Kaksi tuhatta vuotta sitten Jerusalemissa vietettiin pääsiäisjuhlia. Silloin ihmiset saivat äänestää kahdesta vangitusta, kumpi vapautetaan ja kumpi viedään ristiinnaulittavaksi. Kansan huutoäänestyksessä vapaustuomion sai murhamies, ristille päätyi Jeesus nasaretilainen. Luulen, että myöhemmin Golgatan pimeydessä useampikin läsnäollut kysyi: mitäs nyt?

Kansanäänestyksen tulos muutti tuolloin useiden ihmisten elämän. Heidän näkökulmastaan kaikki päättyi tuhoon. Mitäs nyt? oli heille täysin tosi kysymys. Eihän heillä ollut mitään muuta tulevaisuuden suunnitelmaa. Kaikki ei kuitenkaan päättynyt tuhoon. Se, mikä näytti ensin täydeltä lopulta, avautuikin uutena alkuna.

Se kuitenkin edellytti sitä, että oli uskallettava lähteä yhdessä eteenpäin. Oli uskallettava ryhtyä arkityöhön, oli uskallettava tarttua toimeen ja tehtäviin.

Mitäs nyt? Emme välttämättä aina tiedä, mikä on loppu ja mikä uuden alku. Se, mikä tässä hetkessä näyttää yhdeltä, voi ajan päästä näyttää toiselta. Näin on ollut kautta maailman historian ja moni tietää sen myös omasta elämästään. Juuri siksi on syytä muistaa näkökykymme ajallisuus ja rajallisuus. Jokainen kylvö puhkeaa kasvuun ajallaan eikä yksikään kylvö mene hukkaan.

Siunattua pääsiäisen aikaa ja kevättä!

Kirjoittaja on Joroisten seurakunnan kirkkoherra.