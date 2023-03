Jaakko Kuronen

Joroisissa on vireillä useita aurinkovoimalahankkeita. Kunnanviraston kylkeen on rakentunut viime syksyn ja kuluvan talven aikana aurinkovoimala, joka tuottaa enimmillään sähköä 5 megawattia. Alue on rakentunut kunnan vuokraamalle 10 hehtaarin alueelle, josta noin 5 hehtaaria on paneelien peitossa.

Tiesitkö muuten, että hehtaarilla on noin 1 350 kiloa lasia, noin 810 kiloa alumiinia ja noin 16 200 kiloa muovia, piitä ja kuparia? Kiinnitysjärjestelmän terästä alueella on noin 18 800 kiloa hehtaarilla.

Monesti on noussut esille se, miten voimalat ovat aikanaan kierrätettävissä. Edellä mainitut materiaalit pystytään nykyisin kierrättämään erinomaisesti ja lisäksi kierrätettävä tavara on vielä rahan arvoista.

Kuntien taloudellista kantokykyä mitataan toden teolla kolmen vuoden kuluttua, kun vuoden alusta perustetut hyvinvointialueet ovat tehneet mahdollisia palvelurakenneratkaisujaan. Moni Pohjois-Savon pieni kunta on taloutensa osalta riippuvainen siitä, että hyvinvointialue vuokraa jatkossakin kunnan omistuksessa olevat kiinteistöt sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista varten.

Esimerkiksi meillä Joroisissa vuokratulot vuodessa ovat lähes miljoona euroa vuodessa. Samoin on monessa meitä pienemmässä kunnassa. Kuntien tulorahoitus koostuu jatkossa pääasiassa valtionosuuksista, verotuloista sekä muista tuloista, joita ovat muun muassa hyvinvointialueen maksamat vuokrat. Mikäli vuokratulot vähenevät merkittävästi ja iäkäs kiinteistökanta jää kunnalle rasitteeksi, voi kunnan taloudellinen kantokyky romahtaa.

Vahvassa kunnassa on oltava vahva veropohja. Tällä erää Joroisten kunta saa noin 10 miljoonaa euroa verotuloja. Tulevien vuosien aikana verotulojen on ennustettu hieman pienenevän. Valtionosuuksien osuus on putoamassa noin 2,5 miljoonaan euroon.

Jotta Joroinen on jatkossakin vahva kunta, on nyt suunnittelussa olevat aurinkovoimalat meille elintärkeitä. Huutokoskella on vireillä noin 100 hehtaarin alueelle rakennettava teollisen mittaluokan aurinkovoimala. Tervajoensuolle lähes kaksi kertaa suurempi.

Näiden lisäksi suunnittelupöydällä on muitakin merkittäviä hankkeita. Aurinkovoiman lisäksi kunnan pohjoiseen osaan on suunnitteilla jopa 24 tuulivoimalan laitos, joka jakautuisi Joroisten sekä Leppävirran kuntien puolelle.

Aurinko- ja tuulivoimahankkeissa maanomistukset ja vuokratulot maa-alueista olisivat menossa pääasiassa yksityisille maanomistajille sekä metsähallitukselle. Kunnan ja kuntalaisten laariin sataisi lähinnä verotulot.

Tuulivoimalaitoksissa verotettavan piiriin menee muun muassa perustukset, torni sekä konehuone. Näiden arvioidaan olevan noin 30 prosenttia investointikustannuksesta. Aurinkovoimalassa verotettavaksi tulisi tehdyt maansiirtotyöt, tiestöt sekä paneelien kiinnitysjärjestelmät.

Verotettavaksi jäisi noin 15 prosenttia koko hankkeen investointikustannuksista. Varovasti arvioiden Joroisissa vireillä olevista aurinko- ja tuulivoimahankkeista voisi tulla kunnalle verotuloja 500 000–800 000 euroa vuodessa. Tällä verotulolla olisi aivan merkittävä vaikutus kunnan taloudelliseen kantokykyyn.

Hankkeiden onnistuminen on siis vahvan itsenäisen kunnan tulevaisuuden kannalta lähes elintärkeää.

Mitä kaikkea muuta voimalat sitten voisivat tuoda tullessaan? Pysyviä työpaikkoja, rakennusaikaista työtä, huoltotöitä ja mahdollisuuksia vihreän vedyn tuotantoon. Varmasti myös paljon muuta, mitä emme vielä tulevaisuudesta osaa nähdä.

Olen erittäin kiitollinen siitä, että kuntalaisten ja päättäjien suhtautuminen aurinkovoimahankkeisiin on ollut erittäin positiivista. Lisäksi olemme näiden hankkeiden myötä vahvasti myötävaikuttamassa kotimaiseen siirtymään ja energiaomavaraisuuteen.

Toivotaan, että Joroinen porskuttaa jatkossakin vahvana ja viihtyisänä kuntana eteenpäin Suomen kuntakartalla, vaikkapa sitten aurinkovoiman voimalla.

Kirjoittaja on Joroisten kunnanjohtaja.