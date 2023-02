Päivi Anias

Siinä se oli! Maakunnallinen yrittäjäpalkinto 2022 matkaa Joroisiin. Järvikylän pitkäaikainen työ yhdistää edistyksellisesti perinteistä maataloustoimintaa nykyaikaiseen tuotantomoodiin palkittiin ansaitusti Pohjois-Savon yrittäjäjuhlassa maakunnan parhaana. Lämpimät onnittelut vielä kerran!

Yrittäjäjärjestön eri rooleissa minulla on viime vuosina usein ollut ilo olla ehdottamassa, valitsemassa ja palkitsemassa yrityksiä ja yrittäjiä. Vastaanotto on aina ollut iloinen, mutta usein myös hieman vähättelevä.

Ai me vai? No kyllähän me tietysti osaamme, mutta…

Jos minun pitäisi valita savolaisten yrittäjien ykköspahe, se olisi ajoittainen turha vaatimattomuus. Siis siitä kuuluisasta muailman omistajan maineesta huolimatta.

Oman tekemisen arvostaminen on asia, johon kannattaa välillä paneutua. Suomalaiskansalliseen tyyliin ajatellaan helposti, että vaatimattomuus kaunistaa, mutta sehän on pelkkää puppua. Yrittäjinä toimivia ihmisiä yhdistää jo valmiiksi se ominaisuus, että kaikki osaavat tehdä jotain niin hyvin, että muut ovat siitä valmiita maksamaan.

Kannattava yrittäjyys perustuu usein omaan tapaan toteuttaa ja kehittää toimintaa valitulla alalla ja olla siinä hyvä, jopa ihan paras. Siihen pääseminen edellyttää innovatiivisuutta, kekseliäisyyttä, uuden oppimista ja soveltamista. Juuri siinä me joroislaiset olemme erityisen hyviä.

Viime vuodet ovat olleet haastavia monella saralla. Elinkeinoministeri Lintilän lauantai-illan juhlapuhetta mukaillen: Hyvät ajat palaavat, mutta eivät vielä huomenna.

Aina on asioita, joille ei mahda mitään, esimerkiksi maantieteellinen sijainti. Siksipä niitä ei pidä käsitellä ongelmana, vaan mahdollisuutena. Meillä on edullista tilaa, hyvät yhteydet ja laadukasta osaamista, ja se näkyy.

Joroisissa on erinomaisia palveluyrityksiä, joita käyttävät myös lähikuntien asukkaat, valtakunnallisia ykkösmerkkejä, jotka näkyvät kaikissa suomalaisissa ruokapöydissä sekä teknisiä edelläkävijöitä, joiden tuotteet leviävät ympäri maailman.

Ja kyllähän kuntakin on hoitanut asiansa aika hyvin. Vanhaa sanontaa uudistaen: Joroisista ollaan, ja sitä kuuluisaa rahhaa ei enää evväänä ole, se kun on laitettu poikimaan.

Ykköspaikoille ei ole suoraa ja helppoa tietä. Välillä mokataan, joskus ollaan turvallaan ihan kirjaimellisesti, mutta ilman virheitä ei synny kehitystä.

Jostain syystä ne kuoppapaikat muistetaan paremmin, vaikka oikeasti toisinaan hyvinkin hidas nousu pohjalta pintaan, olisi se muistamisen arvoinen asia. Se on sitä aitoa yrittämistä. Toki paraateille ja juhlapuheille on paikkansa.

Loppuyhteenvetona muistetaanpa jatkossa, ettei suotta olla liian vaatimattomia. Me osaamme ja olemme hyviä. Meillä on täällä edellytyksiä olla parhaita, saada palkintoja, päästä Arkadianmäelle, menestyä, kasvaa ja pärjätä.

Kirjoittaja on Joroisten Yrittäjien puheenjohtaja ja Savon Yrittäjien varapuheenjohtaja.