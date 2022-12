Justiina Suhonen | Jos ei ole hyvää sanottavaa, on parempi olla hiljaa....

Tämä oppi pitäisi meidän kaikkien oppia. Me kaikki olemme erilaisia ja koemme asiat erilailla. Kukaan ei voi tietää ,millaista on elää toisen ihmisen kehossa ja maailmassa.

Meissä kaikissa elää pieni tarve juoruilla ja usein ihmisillä on mielipiteitä toisten ihmisten asioista ja olemisesta. Mutta nämä mielipiteet olisi hyvä pitää siellä omassa päässä. Koska et voi tietää, mitä toisen ihmisen elämässä ja päässä tapahtuu. Virheitä sattuu kaikille, mutta sitten pitää pystyä pyytämään anteeksi käytöstään.

Nuorena usein asiat on musta-valkoisia. Niin oli minullekin. Joten ymmärrän, että tulee sanottua asioita, eikä aina edes ymmärrä, mitä tuhoa se voi tehdä toisen ihmisen mielellä. Jotkut voi ottaa naljailua vastaan, eikä se jää kaihertamaan. Toiselle se sama lause voi aiheuttaa suurta ahdistusta ja henkilö kokee huonoutta itsestään ja olemassa olostaan.

Minua kuitenkin ahdistaa, miten paljon on ihan aikuisia ihmisiä, jotka kokee voivansa sanoa mitä vaan toiselle ihmiselle. Tämä on mielestäni edesvastuutonta.

Usein omaa pahaaoloa saatetaan myös purkaa jakamalla huonoa olo muille. Tämä toki on osa ihmisluontoa ja virheitä sattuu. Kuitenkin on selvää, että joillakin tämä on tapa ja pahimmillaan kohteeksi joutuu toistuvasti samat ihmiset.

Kehoittaisin kuitenkin teitä kaikkia miettimään, mitä puhumme. Onko joskus parempi vaan kävellä ohi, vaikka miten tekisi mieli sanoa jotain negatiivistä? Tuottaako sen sanominen mitään hyvää?

Olen monesti miettinyt, että eikö vaan ole helpompi vältellä ihmisiä kenen kanssa kemiat ei kohtaa ja jättää heidät tekemään omia touhujaan. Toki koulussa ja töissä suosittelisin hoitamaan työt ja jättää sitten muun kanssakäymisen vähemmälle. Näin on ihan oikeasti mahdollista toimia, kun käytät tahdonvoimaa.

Meillä suomessa menee ’rikki’ ihmisiä jo hyvin nuorena koulukiusaamisesta ja sen korjaaminen kestää koko elämän ja herkkä ihminen ei siitä välttämättä ikinä toivu. Sama pätee työpaikka kiusaamiseen. Nämä ihmiset ei usein pysty ikinä palaamaan normaaliin arkeen.

Ihmisellä pitää olla sen verran kontrollia omasta käytöksestään, että pystyy hillitsemään itsensä ja antaa toisten elää omaa elämäänsä omalla tavallaan. Jos tämä kontrolli puuttuu voit varmasti hakea siihen apua.

Haluaisin kehoittaa teitä elämään sovussa ja antamaan tuleville sukupolville esimerkkiä toisen ihmisen kohtelusta. Me kaikki olemme arvokkaita ja muistakaa pyytää apua ajoissa, jos pään sisäinen taistelu käy liian rankaksi.

Meillä monilla ajatuksissa kiertää ikäviä ja pelottavia asioita. On tarkeää huomata milloin sen kanssa ei enää pärjää ja pyytää apua ennenkuin vahinko tapahtuu.

Voit olla yhteydessä terveyskeskukseen tai soittaa Mieli kriisipuhelimeen 09 2525 0111. Yleensä vyyhti alkaa purkautumaan puhumalla ongelmasta ääneen.

Näillä ajatuksilla haluaisin toivottaa kaikille rauhaisaa vuoden loppua! Tehdään parhaamme, että täällä Joroisissa kaikilla olisi turvallista asua ja olla omana itsenämme.