Päivi Anias

Viime viikonloppuna valittiin Savon Yrittäjien uusi hallitus ja puheenjohtajisto. Itse sain kunnian tulla valituksi varapuheenjohtajaksi ja arvostan sitä paljon. Se, että myös pieniltä paikkakunnilta ja pienistä yhdistyksistä päästään mukaan maakunnallisen vaikuttamistyön piikkipaikoille, on tärkeää ja kiitos siitä kuuluu savolaisille paikallisyhdistyksille.

Saimme lisäksi Keski-Savoon toisen hallituspaikan, kun Minna Asikainen Varkauden Yrittäjistä nousee hallitukseen.

Savo on iso maakunta, se jakautuu pohjoisen Ylä-Savoon, Kuopion seutuun ja etelän Keski-Savoon. Tulevan kahden vuoden kolmenapaisuus näkyy vahvasti valitussa puheenjohtajistossa.

Pohjoisesta saimme puheenjohtajaksi osaavan ja kokeneen pankkimiehen, Kalevi Hillin. Kuopion alueelta varapuheenjohtajaksi saimme nuoren miehen Janne Parkkilan, joka on teknologian asiantuntija ja politiikan osaaja. Ja minä sitten täältä etelästä tuomassa esiin pienyrittäjien maailmaa ja paikallisyhdistysosaamista.

Näillä alueilla on monia yhdistäviä tekijöitä, mutta myös eroja. Siksi yrittäjien maakunnallinen etujärjestö kaipaa osaajia ja asiantuntijoita kaikilta alueita. Erilaisia yrittäjiä niin isoista työllistävistä yrityksistä kuin myös pienyrittäjästä ja itsensä työllistävistä.

On äärimmäisen tärkeää huolehtia yrittäjyyden edellytyksistä.

Yhdessä keräämme tietoa siitä, mitä me täällä koko Savon alueella tarvitsemme, mikä toimii meillä ja millä savolainen elinvoima kasvaa ja kehittyy meidän kaikkien parhaaksi. Tallaista tietoa ei löydy mistään valmiina ja sen parhaat tuottajat ja asiantuntijat ovat yrittäjät itse.

Yrittäjyys on minulle sydämen asia ja sen olisi syytä olla sitä kaikille. Ja tiedättekö miksi?

Siksi, että tosiasia on, että ilman yrittäjyyttä meillä ei ole mitään muutakaan. Yksinkertaistaen yrittäjät luovat työtä ja verotuloja. Työntekijöille palkkatuloja ja materiaalien tuottajille myyntituloja ja niin edelleen.

Yrittäjät maksavat lukemattomia erilaisia veroja ja maksuja joko suoraan tai välillisesti. Joka välissä yhteiskunta nappaa vähän ja tuottaa näillä rahoilla meille kaikille tarpeellisia yhteiskunnallisia palveluita, koulutusta, terveydenhoitoa, infraa.

Viime vuosina yhteisöveron kasvanut tuotto on kompensoinut monta ongelmaa esimerkiksi meillä täällä Joroisissa. Se kertoo siitä, että yrittäjät ovat toistaiseksi selvinneet kaaosmaisista ajoista, tosin ne eivät vielä ole ohi.

Tämän hetken haasteita ovat työvoimapula, energian hinta, muuttuneet markkinat, inflaatio, puskureiden puute, noin muutamia mainitakseni.

Juuri nyt on äärimmäisen tärkeää huolehtia yrittäjyyden edellytyksistä, yrittäjien jaksamisesta ja työn tuottavuudesta. Sen eteen on tehtävä töitä niin paikallisesti, kuin alueellisesti ja valtakunnallisesti. Yrittäjäjärjestön kautta se on helppoa ja siksi olen siinä mukana.

Jos sinä tahdot antaa joululahjan suomalaiselle yrittäjälle, niin tässä pari toivetta. Osta paikallista, alueellista tai ainakin kotimaista. Suosi kivijalkaliikkeitä. Anna lahjaksi palvelu- ja elämyslahjakortteja Peukuta ja jaa yrittäjien somekampanjoita.

Kirjoittaja on Savon Yrittäjien varapuheenjohtaja ja Joroisten Yrittäjien puheenjohtaja.