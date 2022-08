Mielipide | Hyvä Miia, Kuvansiin pitää saada rantatontteja!

Miia Varis ansiokkaasti peräänkuuluttaa Kirvesniemen kaavoituksen jatkamista (JL 4.8.2022).

Onkin mielenkiintoista seurata, minkä kannan tämä valtuusto ja tämä kunnanjohtaja asiaan uudessa strategiassa ottavat vai ottavatko mitään. Asian jättäminen ilman mainintaa on sekin hyvin vahva kannanotto.

Kuvansiin on vuonna 2016 hyväksytty osayleiskaava, jossa Kirvesniemi on pientaloaluetta. Tontteja on sinne merkitty paljon.

Edellinen valtuusto laittoi kaavoituksen jäihin hyväksyessään nykyistä edellisen kuntastrategian vuonna 2018. Strategiassa on nimenomainen merkintä, että asemakaavan laadinta keskeytetään.

Samanaikaisesti Varkaudessa on pulaa rantatonteista ja kaupunki raapii laarin pohjia kaavoituskelpoista maata hakiessaan. Puurtilanniemen pohjoiskärjen kaavoitus on törmännyt asukkaiden kovaan vastustukseen.

He haluavat säilyttää alueen virkistysalueena. Muutakaan sopivaa rantaa kaavoittamiseen ei kaupungilla kuitenkaan taida oikein olla.

Kirvesniemi on kivenheiton päässä Varkaudesta ja sieltä pääsee selkävesille. Kyllä varkautelaiset nuoret perheet sinne talonsa rakentaisivat, jos voisivat rakentaa. Aivan varmasti.

Jari Sistonen kaipasi viime torstaina torilla kunnalta rohkeaa eteenpäin katsomista ja 0–65-vuotiaiden uusien asukkaiden hankkimista. Kirvesniemen kaavoittamisella heitä saataisiin.

Se, että Paro ei ole täysi, ei saa olla este Kuvansin ja kunnan kehittämiselle ja Kirvesniemen kaavoittamiselle.

Ja rahaahan meillä on, kuten Sistonen myös torilla totesi.