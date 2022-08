Nimellä Sari Järn | Menestys vaatii ratkaisevaa asennetta

Kulunut vuosi on ollut perin opettavainen. Olen oppinut kotikunnastani paljon uusia asioita, erityisesti paikallisista yrityksistä ja yrittäjistä. Yrittäminen sen sijaan ei ole minulle uutta.

Olen ollut mukana viidessä yrityksessä, joista neljää olen itse ollut perustamassa. Nuorena ehdin olla isäni lvi-alan yrityksessä hallituksen puheenjohtajana.

Ensimmäisen oman yrityksen perustin ystäväni kanssa parikymppisenä Helsingissä. Yritys oli vakaa, ja sain siitä hyvän toimeentulon. Jätin yrityksen, kun isäni kuoli syöpään. Halusin muutosta ”ainaiseen työntekoon” ja muutin Ouluun.

Ei aikaakaan, kun olin jälleen yrittäjä, tällä kertaa mieheni kanssa. Lounasravintola Oulun Rotuaarilla oli menestys ja jonoa riitti usein kadulle saakka. Sen yrityksen tie tyssäsi lamaan. Voitte arvata, miten omalle taloudelle kävi. Se ei kuitenkaan muuttanut asennettani yrittäjyyteen.

Kolmannen yrityksen vuoro tuli 2000-luvun puolivälissä Juvalla. Yritystoiminta kukoisti, mutta tein samaan aikaan päivätöitä muualla. Päädyimme mieheni kanssa lopettamaan toiminnan, koska meillä kummallakin oli muuta toimeentuloa, ja myös avioliitto päättyi eroon.

Neljännen yrityksen perustin viime vuoden lopulla, mutta sen kanssa en ole kiirehtinyt tekemään suuria suunnitelmia. Tavoitteena on tulevaisuudessa myydä yrityksen kautta asiantuntijapalveluja.

Sain ilokseni kutsun osallistua Joroisten Yrittäjien ja Perheyritysten liiton yhteiseen, eduskuntavaaleja pohjustavaan paneeliin. Tilaisuuteen on saatu vieraaksi sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.), ja keskusteluun osallistuvat myös kansanedustaja Markku Eestilä (kok.) ja Leppävirran kunnanvaltuutettu Auli Piiparinen (kesk.). Aiheena on savolaisille yrityksille tärkeät asiat.

Joroisissa on paljon perheyrityksiä. Yrityksiä on hoidettu menestyksekkäästi sillä ajatuksella, että ne tuovat leivän myös seuraavalle sukupolvelle.

Tämä on käynyt selväksi vuosi sitten alkaneilla vierailukäynneillä. Ilahduttavaa on, että monelle yritykselle on myös löytynyt tai löytymässä jatkaja omasta takaa. Se ei ole mitenkään itsestään selvää.

On helppo todeta, että näissä yrityksissä on tehty oikeita ratkaisuja. Tämä jos mikä osoittaa ratkaisevaa asennetta!

Toinen tulokulma asiaan on kunnan yrittäjäystävällinen asenne. Ratkaisuja pyritään tekemään jouhevasti ja avoimesti, yrittäjien lähtökohtia kuunnellen. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yrityskäynnit jatkuvat tänä syksynä.

Saamme lisää arvokasta tietoa suoraan yrittäjiltä itseltään.

Kyselyt ja tilastot tukevat kunnan päätöksentekoa, mutta mikään ei voita kasvokkaista keskustelua, kuulemista puolin ja toisin.

Meillä Joroisissa on maailmantilanteesta huolimatta eteenpäin suuntaava ja motivoitunut porukka tekemässä lujasti töitä hyvän tulevaisuuden eteen.

Kirjoittaja on Joroisten kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kansanedustajaehdokas (sd.).