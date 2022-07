Mielipide Virva Leväinen | Joroisten tulevaisuuslinjaukset: tiiviistä kokonaisuutta lukiessa herää miettimään, mitä ei ole valittu mukaan

Joroisten kuntastrategian päivittämisen hetki on käsillä ja luottamushenkilöiden käsittelyyn se on tulossa heti kesäkauden jälkeen.

Kuntalain mukaisesti kuntastrategiassa linjataan valtuuston toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntalain kokonaisuudistus nosti strategian merkitystä kunnan toimintaa ohjaavana asiakirjana.

Nyt käsittelyssä olevan Joroisten strategiapaperin aikajänne on aina vuoteen 2030 saakka. Luonnoksen keskeiset osat tiivistyvät yhteen A4-sivuun, ja kaikkine materiaaleineen ja sisällysluetteloineen aineistoa on vain seitsemän sivua.

Strategian tekstiosio tiivistyy kymmeneen päämäärään ja niihin liittyviin toimenpiteisiin. Tiiviistä kokonaisuutta lukiessa herääkin miettimään, mitä ei ole valittu mukaan.

Esimerkiksi kylät on huomioitu vain luettelona, että näitäkin Joroisissa on. Vuoden 2020 väestötilaston mukaan kuitenkin yli 42 prosenttia joroislaisista asuu taajamien ulkopuolella. Haja-asutusalueeseen liittyviksi toimenpiteiksi voi huomioida lähinnä poikkeamislupien sujuvoittamisen ja valokuituverkkojen tukeminsen jatkossakin.

Onko Joroisten strateginen linjaus sivuuttaa kylät?

Liikunta on ollut Joroisten kunnan vahvuus ja liikuntapalveluihin on panostettu pitkään. Tästä on saatu positiivista huomiota ja aiheellista tunnustusta, merkittävimpänä tietenkin Urheilugaalassa jaettu Suomen liikkuvin kunta -palkinto.

Hyvinvointi ei rakennu yksin liikunnasta. Strategian täysi hiljaisuus kulttuurin osalta kiinnittää huomion. Tiivistelmässä mainitaan houkuttelevat vapaa-ajan mahdollisuudet, mutta tekstissä kuvatut toimenpiteet kohdistuvat yksin liikuntapalveluihin.

Onko Joroisten strateginen linjaus keskittyä vain liikuntaan?

Strategian luonteeseen kuuluu valita painopistealueet, joihin keskitytään. Myös asiat, jotka jätetään strategian ulkopuolelle, ovat valintoja tulevia vuosia suunniteltaessa.

Torstaina 4. elokuuta keskustan iltatorilla järjestetään paneelikeskustelu kuntastrategiasta. Kuntastrategia ohjaa kunnan tulevien vuosien toimintaa, joten siihen kannattaa ottaa kantaa nyt.

Paneelin ja tori-illan yhteydessä on mainio hetki keskustella Joroisten kunnan tulevaisuudesta.