Arnevi Rautanen: Oodi Joroisten varhaiskasvatukselle, joka tekee hiljaisesti mutta varmalla otteella ja ilolla työtä liikunnan edistämiseksi

Kirjoittaja ihailee varhaiskasvatuksen tekemää työtä lasten liikkumisen eteen. Mari Kosonen

Arnevi Rautanen

Meidän lapset osaavat sukeltaa renkaita uima-altaan pohjalta. He osaavat meritähtikellunnan. Esikoinen oppi viime syksynä uimaan. He tietävät mitä ovat tasa- ja vuorotyöntö.

He osaavat laittaa sukset itse jalkaan. He pysyvät pystyssä luistimillaan, luistelevat ja tekevät temppuja jäällä. He kuuntelevat musiikin rytmejä, ja tanssivat sen mukaan. Kaiken tämän he ovat oppineet päiväkodissa ja esikoulussa.

Joroisissa, ja valtakunnan tasolla, on viime aikoina hehkutettu Vuoden liikkuvin kunta -palkintoa. Syystäkin on nostettu esiin seuroja, aktiiveja, vapaaehtoisia, kunnan päättäjiä, liikuntapaikkojen ylläpitäjiä ja liikunnan harrastajia.

Haluaisin nostaa tähän joukkoon myös Joroisten varhaiskasvatuksen, joka tekee hiljaisesti, mutta varmalla otteella – ja ennen kaikkea ilolla – aivan äärettömän hienoa ja tärkeää työtä liikunnan edistämiseksi.

Kirkonkylän päiväkotilaiset 3-vuotaasta lähtien käyvät Juvan uimahallissa, jossa saavat ammattitaitoista uimaopetusta. Talvisin he käyvät hiihtämässä tai luistelemassa harva se päivä. Heille järjestetään tanssiopetusta ja jumppasalivuorot kuuluvat jokaiseen viikkoon.

Lumien sulettua he käyvät hyppäämässä pituutta, pomppivat korkeushyppypatjalla ja seikkailevat metsissä. Se, miten päiväkotilaiset liikkuvat on upealla tavalla arkista, siitä ei tehdä suurta urheilun juhlaa, vaan se soljuu muun tekemisen lomassa.

Erityisen tärkeäksi tämän tekee se, että liikunta tulee jokaisen lapsen elämään, riippumatta siitä onko liikunta osa perheen arkea, riippumatta siitä onko lapsella liikuntaharrastuksia ja riippumatta siitä onko ulkona sadekeli vai pouta.

Tästä liikuttamisesta pitäisi antaa erityispokaali, kunniamaininta ja papukaijamerkki Joroisten Varhaiskasvatuksen johtajille, sivistystoimen viranhaltioille, mutta ennen kaikkea niille mahtaville Aikuisille, varhaiskasvatuksen työntekijöille, jotka päivästä toiseen solmivat luistinten nauhoja pakkasessa, kannustavat hankeen kaatuneen lapsen takaisin ladulle ja keksivät ratkaisun, kun äiti on aamulla unohtanut pakata uimapuvun lapsen reppuun.