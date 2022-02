Satu Immonen: Terveisiä koulun liikuntatunnilta – Joroisissakin erityisesti kestävyyskunto laskee oppilaan kasvaessa alakoululaisesta yläkouluikäiseksi

Satu Immonen

Vuodesta 2016 lähtien Suomen peruskouluissa on toteutettu Move!-mittaukset. 5. ja 8. luokan oppilaille tarkoitetun fyysisen toimintakyvyn mittaus- ja palautejärjestelmän tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisen toimintakyvyn huolehtimiseen. Move!-tuloksia hyödynnetään mm. liikunnanopetuksen suunnittelussa sekä terveystarkastuksissa. Tärkeintä kuitenkin olisi, että jokainen peruskoulun oppilas oppisi havainnoimaan omaa toimintakykyään, ja kehittäisi saamansa palautteen perusteella omaa kuntoaan.

Move!-mittaukset toteutetaan liikuntatunneilla opettajan johdolla syksyisin. Tulokset kootaan valtakunnallisesti yhteen ja tämän vuoden tulokset julkaistiin joulun aikoihin. Mitäpä ne kertoivat liikkuvimman kunnan nuorten toimintakyvystä?

Valtakunnallisesti noin 40 prosenttia 5. ja 8. luokan oppilaista toimintakyky on huolestuttavalla tasolla. Myös Joroisten kunnan vastaavilla ikäryhmillä kunnossa on petraamisen varaa. Viidesluokkalaisten kunto on Move!-testauksen perusteella selvästi parempi kuin valtakunnassa keskimäärin, mutta kahdeksasluokkalaiset ovat jopa vähän heikommassa kunnossa kuin muut ikäisensä Suomessa.

Tulokseen toki vaikuttaa aina kulloisenkin ikäryhmän motivoituneisuus suorittaa testausta parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän vuoksi tulkitsisin tulosta siten, että jaamme Joroisissa valtakunnallisen huolen siitä, että erityisesti kestävyyskunto laskee oppilaan kasvaessa alakoululaisesta yläkouluikäiseksi.

Yhtenä selittävänä tekijänä tähän suuntaukseen on päivittäisen arkiliikunnan väheneminen, joka johtuu osittain pitkistä koulumatkoista. Päivittäinen arkiliikunta vähenee, koskapa koulumatkat kuljetaan taksin tai linja-auton kyydissä.

Lihaskunnon osalta erityisesti keskivartalon lihaskunto on heikentynyt valtakunnallisesti molemmilla ikäryhmillä, ja tämä sama ilmiö näkyy myös joroislaisten lasten ja nuorten lihaskunnossa. Yksittäinen, erinomainen tulos saavutettiin viidesluokkalaisten tyttöjen heitto-kiinniottoyhdistelmässä ja saman ikäluokan tyttöjen 20 metrin viivajuoksussa.

Ne poikkesivat suuresti valtakunnallisista tuloksista ollen merkittävästi paremmalla tasolla samaikäisiin nähden. Pesäpalloon saattaisi tästä porukasta löytyä sukkelia etenijöitä ja tarkkoja kopin nappaajia!

Yhteenvetona Move!-mittausten tuloksista voitaneekin todeta, että joroislaiset lapset ja nuoret eivät juurikaan poikkea toimintakyvyltään valtakunnan tasosta. Koulujen, kunnan ja eri toimijoiden on jatkossakin tärkeää panostaa siihen, että saamme kaikenikäiset liikkumaan ja hoitamaan fyysistä kuntoaan. Liikkumiseen ja kuntoiluun on tarjottava erilaisia vaihtoehtoja.

Koululiikunnassa on huomattu, että tutustumiset ja lakikokeilut ovat oppilaille mieluisia, sillä uudet lajit tasaavat taitoeroja ja tekevät liikkumisesta innostavampaa. Liikkuvassa kunnassa kaikki voivat omalta osaltaan olla kannustamassa lapsia ja nuoria liikunnan pariin.