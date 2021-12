Nimellä Anu Ylitolonen: Lahjoja sinulle: Joulun ytimessä on kyse siitä, mikä tärkein lahja meille annetaan ja otammeko me sen vastaan

Anu Ylitolonen

Olen ajatellut sinua. Mitä mahtaa sinulle kuulua tänään? Millä mielin valmistaudut jouluun?

Olen ajatellut myös sitä, mitä antaisin sinulle lahjaksi, jos voisin antaa, mitä vain. Tänä jouluna haluaisin pakata lahjapaketteihin erityisesti kolme lahjaa sinulle.

Levollinen mieli tuntuu viime aikoina olleen monella vähän karkuteillä. Ympäröivän maailman levottomuus ja epävarmuus tarttuvat helposti ja synnyttävät myös meissä levottomuutta ja rauhattomuutta. Kun tulevaisuus näyttäytyy epävarmana, on vaikeaa säilyttää sisäinen levollisuus ja tyyneys.

Sen tähden haluaisin antaa sinulle levollista mieltä. Juuri niin paljon ja niin suureen pakettiin pakattuna kuin ikinä on tarpeen. Haluaisin antaa sinulle levollista mieltä, jotta voisit rauhallisesti valmistautua edessä olevaan jouluun ja katsella elämässä eteenpäin, ottaa vastaan sen, mitä tulee.

Toiseksi haluaisin antaa sinulle merkityksellisiä kohtaamisia. Pakkaisin niitä erilaisten ihmisten muotoon. Niiden sinulle kaikkein rakkaimpien ja tärkeimpien, sillä toisten ihmisten kohtaaminen on tärkeää. Ehkä kohtaamisten merkitys ja tärkeys on kirkastunut entisestään, kun moni on joutunut olemaan etäällä ja erossa rakkaistaan.

Siksi haluaisin antaa sinulle merkityksellisiä kohtaamisia. Niitä hetkiä, jotka jättävät sinuun lämpimän jäljen. Niitä hetkiä, joissa olet rakkaidesi ympäröimänä. Ja niitä hetkiä, joissa tulet vahvasti ja lempeästi kohdatuksi ehkä hieman yllättäenkin.

Merkityksellisiä kohtaamisia yhdistää usein se, että niistä jää sydämeemme erityisen hyvä olo. Ajattelen, että se johtuu siitä, että merkityksellisyys on aina erityinen lahja, joka syntyy meistä riippumattomista syistä.

Kolmantena, mutta ehkä kaikkein suurimpana lahjana antaisin sinulle joulurauhaa. Sellaista joulurauhaa, joka täyttää sinun talosi ja tupasi ja antaa sinulle levon. Todellinen rauha ei synny koskaan pakottamalla. Se ei synny väkisin tekemällä. Se saa mahdollisuuden syntyä silloin, kun me hiljennämme ja kenties jopa pysähdymme.

Kun me antaudumme katselemaan ympärillemme ja näkemään kaikkea sitä, mitä meidän ympärillämme on, rauha saa mahdollisuuden tulla. Kun me hiljennämme vauhtia, rauha voi asettua meihin ja meidän elämäämme.

Siksi haluaisin antaa sinulle joulurauhaa, sillä joulurauhan keskeltä voi versoa uutta, jota emme vielä edes osaa aavistella.

Nämä kolme lahjaa haluaisin tänä jouluna antaa sinulle. Tiedän, ettei joulu ole aina pelkkää kimmeltävän kaunista sävyä ja juhlavuutta. Jouluun liittyy myös paljon ristiriitoja ja surun maisemia. Mutta juuri sen tähden haluaisin tuoda nämä lahjat sinulle. Ajattelen ja toivon, että kenties ne voisivat olla lohtuna, toivona ja voimana myös siellä, missä suru ja kaipaus sävyttävät joulua.

Sillä lopulta joulussa ei ole kyse siitä, mitä me valmistelemme, teemme ja olemme. Joulussa ei ole kyse myöskään siitä, miten me sitä vietämme. Monenlaiset erilaiset tavat ovat juuri oikeita tapoja.

Joulun ytimessä on kyse siitä, mikä tärkein lahja meille annetaan ja otammeko me sen vastaan. Kyse ei ole minun kolmesta lahjastani.

Kyse on siitä lahjasta, joka annetaan seimeen syntyvässä avuttomassa lapsessa ja siinä valtavassa rakkaudessa, jota hän osoittaa ihmisille ja maailmalle ja jota jokainen meistä on kutsuttu vastaanottamaan ja jakamaan. Joulu on rakkauden juhla ja ihmisten tehtävä on tehdä tuo rakkaus näkyväksi.

Siunattua ja hyvää adventin aikaa ja joulun juhlaa sinulle!

Kirjoittaja on Joroisten seurakunnan kirkkoherra.