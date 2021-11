Vikkelien pakina: Mä oon matikkanero ja me ollaan supersankareita

Viime talvena Pyrrissä syntyi näin hienoa taidetta. Mari Kosonen

Me ollaan Vikkeliä. Ja myös viisaita.

Meidän ryhmän nimi on Vikkelät. Ja kotipesä on tässä kerrostalossa.

Juteltiin aikuisten kanssa vanhoja asioita. Ne sano, että tämä talo on jo 60 vuotta vanha. Siis aika vanha. Jos ihminen on niin vanha, niin se ei enää pysty tekemään kuperkeikkoja. Sen selkä tai kaula on aina kipee.

Tää on ollut opettajien asuntola. Niillä ei varmaan ollu omia taloja. Sitten tässä on asunu yhen Vikkelän mummo ja yhen isän kaveri. Sitten tässä on ollu IP-kerho ja nyt ollaan me. Tää on hyvä, mutta liukumäki sais olla kun on kerta lapsia.

”Karuselli hyörii, lapset siinä pyörii.”

Laitettiin tämän talon nimeksi Karuselli. Täällä on lisäksi pieniä Vilikkuja. Yläkerrassa on Kuperkeikka. Siellä on kerhoja.

Ollaan käyty Peikkometsässä monta kertaa.

Joskus me käydään siellä leikkimässä. Se on hyvä paikka. Siellä voi juosta ympyrää. Meillä ei voi, kun on ahasta ja sattuu vahinkoja kun törmätään.

”Pikkueskarit”. Me ei haluta olla ”Pikku” eskareita, kun me ollaan ISOJA.

Alotettiin eskarissa syksyllä. Nyt kaikki on jo 5-vuotiaita.

Aikuiset sano, että ollaan niinku eskarin ekaluokalla. Ens vuonna mennään tokalle. Väläkyt on meijjän kavereita. Ne on kans 5-v. Me tehhään kaikkee yhessä.

Käydään jumpassa, tanssimassa, joskus retkellä ja tehhään muutenkin samanlaisia asioita. Väläkyt on Pyrrissä. Niitä on enemmän. Meitä on ykstoista.

Metsään mentiin.

Metsäretket on melkein kaikista mukavimpia.

Ollaan käyty Peikkometsässä monta kertaa. Paitsi sieltä on kaadettu puita, ni peikot on muuttanu muualle. Laavulla ja Kanavalla paistettiin nakkeja. Lähellä on muitakin metsiä. Lohikäärmekivi, vesitorni ja Huimaa on hyviä.

Sitten judosali. Ollaan käyty siellä kerran ja päästään vielä.-Kiitos!

”Oon tarkan työn Supersankari”

Me ollaan monen alan Supersankareita. Aikuiset kyselee mitä haluttas tehdä- välillä, ei aina.

Tässä vähän luetteloo : Omenapiirakka, muovailuvaha, mansikkakakku, retki, maalaus, oikeet eskariläksyt, maja, makaroonisalaatti, tarinat,paini, supersankarijutut,jumppa,vohvelit, naamiaiset, tarinat,rummut, askartelu, vempaimet...

Ajatukset tulee nopeesti sitten ne voi unohtua. Asiat pitäs tehhä heti. Kaikista paras on kaverit ja leikkI. Kaikista huonoin on tylsyys, mutta onneks ei oo sellasta vielä ollu.

Tehtiin laulu. Oikeesti se on jo olemassa mutta laitettiin siihen omia sanoja. Aikuiset sano, että on tulossa lapsenoikeuksien päivä.

Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus. Ei oiken tiijjetä mitä se tarkottaa.- Ehkä aikuset tietää.

”Minä olen viisas ja minä olen rohkea, minä olen tarkka ja taitava. Joskus olen huono ja joskus hyvä. Olen sopiva, sillä minä olen minä.”

Koko laulu nähtävissä Vikkelien blogissa.

Alkuperä : Tellu Turkka Minä itse,

Kolumnin laatineet: yhteistuumin

Pyrrin 2 vuotisen esiopetuksen aloittaneet Vikkelät.