Nimellä Päivi Anias: Kun puhutaan joroislaisesta yrittäjyydestä, pintaan nousee ensimmäisenä sitkeys, ennakkoluulottomuus, kekseliäisyys ja luja tahto

Sunnuntaina vietetään Yrittäjän päivää ja Joroisissa sitä juhlistetaan ensimmäistä kertaa virallisesti Yrittäjätuvalla yhdessä yrittäjien kanssa brunssin merkeissä.

Yrittäjän päivä ei selityksiä kaipaa. Tässä puhutaan siitä joukosta, joka luo olemassaolollaan työtä ja hyvinvointia koko yhteiskunnalle.

Kun puhutaan joroislaisesta yrittäjyydestä, pintaan nousee ensimmäisenä sitkeys, ennakkoluulottomuus, kekseliäisyys ja luja tahto.

Meillä on erinomaiset olosuhteet ja kohtuuhintaiset tuotannontekijät. Se on synnyttänyt aiemmin maataloutta ja sittemmin paljon muun muassa teollisuuden alihankintaa, joka taas synnyttää palvelujen tarvetta ja positiivinen kierre on valmis.

Vaikka yrittäjyys ei ole helpoin valinta, niin siinä on puolensa. Siitä kertoo sekin, että Joroisissa on paljon pitkään toimineita yrityksiä, useilla on jatkaja toisessa tai kolmannessa polvessa.

Ja vaikka toki uusia yrityksiä aina kuntaan toivotaan, niin meidän on myös ensiarvoisen tärkeää tukea olemassa olevia yrityksiä ja niiden toimintaedellytyksiä.

Kunnan ja yritysten yhteistyö on koettu osin kaukaiseksi ja tähän ongelmaan on luvattu nyt uuden kunnanjohtaja Jaakko Kurosen johdolla aidosti paneutua.

Hallinto, virkamiehet ja yrittäjäyhdistys tulevat tutustumaan paikallisiin yrityksiin ja vuorovaikutuksesta tehdään säännöllistä. Tavoitteena on, että kaikilla yrityksillä on mahdollisuus vuoropuheluun kunnan kanssa.

Tämä toiminta käynnistyy luontevasti Yrittäjän päivän brunssilla, jossa esittäytymässä käyvät myös uudet johtavat luottamushenkilöt: kunnanhallituksen puheenjohtaja Jani Kautto ja valtuuston puheenjohtaja Sari Järn sekä kunnanjohtaja Jaakko Kuronen.

Kun tunnetaan ja tiedetään puolin ja toisin, on asioiden eteenpäin vieminen luontevampaa.

Yrittäjäksi ei synnytä, vaan kasvetaan. Se ei ole yksinkertainen valinta.

Kaikki eivät onnistu ensimmäisellä kertaa, toiset eivät ollenkaan. Mutta jo se, että aloittaa, kertoo sellaisesta osaamisesta, sisusta ja rohkeudesta laittaa itsensä likoon, että sitä on syytä kaikkien arvostaa.

Tulevana Yrittäjän päivänä toivon paitsi tapaavani teitä yrittäjiä tuvalla, myös jokaisen yrittäjän asettuvan peilin eteen ja muistavan, miten meille kaikille tärkeä henkilö sieltä kurkkii: Sinä olet huipputyyppi!

Kirjoittaja on Joroisten Yrittäjät ry:n puheenjohtaja.