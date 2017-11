Oman pitäjän kehitys ykköseksi

Vuonna 2019 tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Joroisiin perustettiin ensimmäinen osuuskassa Pasalaan. Joensuulainen historiantutkija Matti Turunen laatii parhaillaan historiaa useiden kyläkassojen kasvamisesta vaikutusvaltaiseksi ja vauraaksi paikalliseksi osuuspankiksi. Historiankirjasta ei taida puuttua vauhtia eikä vaarallisia tilanteita.

Osansa kuohunnasta ovat saaneet tuta myös Joroisten Oma Osuuskunnan toiminnanjohtaja Toni Kutvonen ja hallituksen puheenjohtaja Raimo Memonen. He hoitavat itsenäisen osuuspankin perintöä, joka jäi pankkitoiminnan siirtyessä Oma Säästöpankille muutama vuosi sitten.

Oma Osuuskunnan hallintaan jäi noin 25 miljoonan euron omaisuus. Siinä on mukana noin 5 miljoonaa Oma Säästöpankin osakkeita.

– On ymmärrettävää, että osuuskunnan toiminta synnytti alkuun erilaisía mielipiteitä. Joillekin syntyi kuva, että jäsenistön omaisuuden tuotosta nauttii vain pieni piiri keskenään, sanoo Memonen.

Nyt Kutvosesta ja Momosesta tuntuu, että toiminta on alkanut saada jäsenistön yleistä hyväksyntää.

Oma Osuuskunta on jakanut kahdessa vuodessa lähes 200 000 euron tukipotin erilaisiin yleishyödyllisiin hankkeisiin. Viime vuonna osuuskunta käytti rahaa 110 000 euroa ja tänä vuonna 90 000 euroa.