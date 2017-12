Ollilta ei lopu tekeminen koskaan kesken

Kerisalon Nurmelassa ei mietiskellä aamuisin, mitä tänään tehtäisiin. Pitäjänneuvos Olavi Hyvöselle sellainen tilanne olisi outo, oikeastaan mahdoton. Tekemistä on nimittäin riittänyt aina, siitä tuoreimpina todistuksina vaikka parisataa mottia polttopuuta pihassa tai viime joulun jälkeen skannatut talosta löytyneet 785 valokuvaa 381 sivun selosteineen.

– Kuvat kertovat on kirjan nimi. Taitettuna siitä on vasta 40 sivua.

Tämä teos tulee perhepiirin käyttöön samaten kuin tekeillä oleva kooste päiväkirjoista. Päiväkirjaa on tullut pidetyksi vuodesta 1954 ja tekstiä syntyy aanelosen verran päivittäin.

– Isä piti myös päiväkirjaa koko ikänsä. Teen tiivistelmän omista ja isän päiväkirjoista. Se pitää tehdä, jos elonpäiviä riittää.

Tämä kirjoitustyö ei ole julkista toisin kuin Hyvösen aikaisempi tuotanto. Joroisten historiaa valokuvien muodossa sekä Joroisten Lehden ja sen pitkäaikaisimman päätoimittajan silmin on julkaistu kaksi perheraamatunpaksuista teosta. Joroisten vanhat valokuvat -teoksessa on alun toistatuhatta vanhaa valokuvaa kylittäin. Teosta varten tuli vierailtua käytännössä jokaisessa joroislaishuushollissa ja kuvia kopioitiin perhealbumeista n. 4 500 kuvaa. Kuvat ovat kunnan arkistossa puulaatikoissa kaikkien katsottavissa.