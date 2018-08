Nyt saa taas omenamehua

Katajamäen vanhan koulun omenamehuasema on taas avattu ja sitä hoitavalla Tuula Ikosella on edessä kiireiset viikot.

Naapurikunnissa ei juurikaan ole muita mehuasemia, ei ainakaan Varkaudessa eikä Leppävirralla.

Lähin on Juvalla, mutta sen avausajankohdasta ei ole tietoa.

Joroisiin tuleekin asiakkaita laajasti oman pitäjän lisäksi Varkaudesta, Kangaslammilta, Pieksämäeltä ja Mikkelistä.

– Eilinen soittaja oli Ristiinasta ja hän varasi ajan.

Tämän syksyn omenasato tulee olemaan viime vuotta pienempi kuivuuden takia. Omenoista ei myöskään lähde niin paljon mehua.

– Kilosta lähtee tänä syksynä noin 4-6 desiä mehua.

Omenien käsittelyssä on valttia nopeus. Omenat olisi hyvä kerätä samana päivänä tai korkeintaan edellisenä iltana. Maasta kerättävät omenat tulee huuhtoa.

– Maassa ne säilyvät paremmin ja omenat kannattaa säilyttää mieluummin jossakin ilmavassa astiassa kuin muovisankossa.

Aikaiset lajikkeet alkavat olla jo liian pehmeitä. Ainakin ne kaipaavat sekaan syksyomenaa.

– Liian pehmeästä omenasta ei lähde mehua ja se puuroutuu.

Hyvää ja napakkaa omenaa saa mehustettua 150 kiloa tunnissa. Pehmeä omena tarttuu liinoihin, joita joutuu putsaamaan mehustuksen välillä.