Nyt riittää leikkivälineet

Hyrrän eskariryhmässä oli viikko sitten perjantaina paikalla kolme lasta, kun heitä normaalisti on siellä 28.

Joroisissa kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt ovat toiminnassa.

– Varhaiskasvatus on auki kaikille, mutta suositellaan hoitamaan lapsia kotona jos huoltajille on siihen mahdollisuus, kertoo varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Toroi.

Lasten poissaolo huomioidaan hoitomaksuissa.

– Varhaiskasvatusmaksua ei peritä siltä ajalta, kun lapset hoidetaan kotona.

Kokonaisuudessaan noin kolmasosa lapsista on nyt varhaiskasvatuksessa paikalla.

Perhepäivähoidossa on mukana noin puolet lapsista.

– Tilanne elää koko ajan.

Opintien ryhmiksen väki on siirretty Päiväkodin tiloihin; pienimmät Hyrrään Kilimulaan ja isommat Pyrriin Velemulaan.

Pienemmistä lapsimääristä huolimatta yksiköitä ei ole yhdistetty, jotta fyysinen etäisyys säilyisi.

Hoitajia on ollut riittävästi. Heillä on ollut muutaman päivän kestäviä kausiflunssaan liittyviä poissaoloja.

– Henkilökunta on voinut pitää pois ylitöitä, ja heitä on kannustettu pitämään säästövapaita ja pitämättömiä vuosilomia.

Meneillään oleva koronaepidemia näkyy monella tavalla päiväkodin ja eskarin toiminnassa.

– Tuttuja käsienpesuohjeita on kerrattu yhdessä ja aikuiset valvovat käsienpesua.

Ruokalassa eskareilla on käytössään käsidesi ja aikuiset jakavat ruuan. Lisäksi siivousta on tehostettu ja leluja pesty.

Päivät sujuvat nyt päiväkodissa leppoisasti lasten kanssa puuhastellen.

– Nyt riittää leikkivälineitä ja tilaa kaikille.

Henkilökunnalla on aikaa suunnittelu- ja kehittämistyöhön, rästihommien hoitamiseen, siivous- ja järjestelytyöhön sekä opiskeluun.

– Pyrrissä on muun muassa aloitettu tablet-koulu, jossa henkilökunta opettaa toisiaan.

Vanhemmille tiedotetaan asioista Wilman kautta, puhelimitse ja whatsappilla.

Kaikista varhaiskasvatuksen yksiköistä, mukaan lukien avoin varhaiskasvatus, lähetetään perheiden iloksi ja avuksi erilaisia kotipuuhavinkkejä, askarteluita ja vinkkejä virtuaalisten työkalujen hyödyntämiseen.