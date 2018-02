Nyt on kylillekin tarjolla valokuitua

Joroisiin on saatu valokuituverkko vedettyä jo Kerisaloon ja kirkonkylälle. Seuraavaksi tavoitteena on saada loputkin sivukylät sen piiriin.

– Tätä mahdollisuutta tarjotaan nyt kaikille niin vakituisille asukkaille kuin lomakiinteistöjen omistajillekin, kertoo Timo Paunonen.

Kyläaktiivit ja kunta ovat pitäneet jo kaksi palaveria asian tiimoilta. Tarkoituksena on hyödyntää aikaisempien hankkeiden ja varsinkin Markku Hyvösen keräämää kokemusta Kerisalon laajakaistaprojektissa, jossa kyläläisten talkoopanoksen ansioista saatiin kustannukset pidettyä pieninä.

Tieisännöitsijä Timo Paunonen Kaitaisista toimii Kaitaisten, Lahnalahden ja Katajamäen alueen yhteysmiehenä. Kolman ja Huutokosken aluetta edustaa Sirpa Leväinen ja Maavettä Aarre Damski.

– Yhdellä tai kahdellakaan aktiivilla tätä ei toteuteta, vaan joka kylältä tarvitaan viidestä kuuteen asiaan sitoutunutta ihmistä.

Tämän kevään ja kesän ajan kartoitetaan asiasta kiinnostuneita, jonka jälkeen tehdään suunnitelma ja saadaan kustannusarvio. Sitovat ilmoittautumiset kerätään myöhemmin. Syksyllä haetaan tukia ja valokuidun teoreettinen asennustyö tapahtuisi kesällä 2019.