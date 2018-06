Nyt haetaan uusia elintarvikkeita ja tekijöitä

Savon silmut-hanke etsii uusia elintarvikkeita ja elintarvikealan yrittäjiä Pohjois-Savossa, Joroisissa ja Pieksämäellä. Hankkeen kohderyhmiä ovat elintarvikealan pienyrittäjät, alkutuottajat, jotka ovat kiinnostuneita jatkojalostamaan raaka-aineitaan sekä kaikki elintarvikkeista kiinnostuneet.

– Elintarvikepuolella on tarvetta tuotekehittelylle. Meillä on täällä hyvä raaka-ainepohja, nyt on toiveena löytää hurjat ja hauskat ideat, projektipäällikkö Armi Nissinen kertoo.

Hanketta rahoittavat EU:n aluekehitysrahasto, kunnat ja yritykset. Joroisten elinkeinoasiamies Aarre Damski toteaa, että kunnan rahkeet eivät kaikkeen riitä.

– Tämä tarjoaa hyvän mahdollisuuden yrittäjille, jotka ovat kiinnostuneita jatkojalostuksesta, Damski sanoo.

Joroinen on vahvaa alkutuotantoaluetta, mutta omaa jatkojalostusta on vähän.

– Sarkaa siellä olisi, kun tulisi hyviä ideoita, Damski sanoo.

Nyt valtaosin raaka-aineet kulkevat täältä muualle jalostettavaksi ja palaavat valmiina tuotteina takaisin.

– Tiloilla tehtävä pientuotanto on ruoka-alalla nousevaa trendiä, Nissinen toteaa.

Mukaan tullakseen ei tarvitse olla alkutuottaja. Mukaan voi tulla vaikka kotileipuri, joka haluaisi omilla resepteillä leivotut tuotteensa markkinoille.

Tavoitteena on, että parin vuoden päästä uusia pohjoissavolaisia tuotteita esitellään Gastro-messuilla. Myös alueen tuottajien suoramyyntipistettä viitostien varteen on tarkoitus herätellä taas henkiin.

– Siikamäen suoramyynti on hyvä esimerkki, Nissinen sanoo.

Myymälä vaatii toimiakseen tasaisen tuotevirran ympäri vuoden. Kausituotteiden lisäksi myymälässä on oltava jatkuvasti saatavana olevia tuotteita.