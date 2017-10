Navetan ullakko kasvoi 5,5 hehtaariksi

Ai mikä Famifarm, kysyy moni. Kun tilalle tarjoaa Järvikylän Salaatteja, kaikki tietävät. Joroislainen Famifarm Oy on rakentanut 30 vuodessa 45 salaatin ja yrtin tuoteperheen, joka tunnetaan kaikkialla maassa.

Asemaa kuvaa, että tuoreessa arvostettujen brändien selvityksessä Järvikylän Salaatit on 50 elintarviketuotemerkin joukossa. Kisakaverit ovat kovan luokan tekijöitä, sellaisia kuin esimerkiksi Fazerin Sininen ja Valion voi.

Suomalaiset elävät tuoretuotteiden yltäkylläisyydessä. Kilpailu on kovaa.

– Laatu on ykkönen. Hinta-laatu -suhde. Tuoreus. Puhtaus. Tuotteen jäljitettävyys. Kuluttajan pitää tietää, että Järvikylän tuotteet ovat turvallisia käyttää, luettelee Famifarmin hallituksen puheenjohtaja Albert Grotenfelt.

Kansainväliset ruokatrendit eivät enää kierrä pohjolan perukoita, ja ne muokkaavat myös kotimaiset elintarviketuottajan valikoimia. Kun aasialainen keittiö löi läpi, Järvikylä tuoteperhe sai korianterin. Markkinointipäällikkö Caroline Grotenfeltin mukaan suomalaiset uskaltavat rohkeasti kokeilla uusia makuja.

– On ollut hienoa seurata suomalaisten kansainvälistymistä ja ruokakulttuurin muutosta.

Tillin ja persiljan runsas käyttö on yhä suomalainen juttu. Pohjoismaalaiset suosivat yhä ruukkusalaatteja, kun muualla salaatit ostetaan pusseissa.

Isot kasvihuoneet Joroisten Järvikylässä ovat vaikuttava näky. Iltapimeässä satojen valojen meri valaisee taivaankannenkin. Näky on komea myös kasvihuoneiden sisällä: hehkuvan vihreät salaattimatot jatkuvat silmänkantamattomiin.