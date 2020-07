Mikä Joroisissa oikeasti kiinnostaa?

Uuna Codazabetta ja Rasmus Tarkiainen jututtavat ohiajavia matkailijoita liikenneasema Jari-Pekassa.

Nuorten tehtävänä on opastaa ja auttaa kulkijoita ja samalla kerätä tietoa siitä, mitä matkailijat täällä toivovat näkevänsä. Tämän pohjalta on tarkoitus kehittää tulevia matkailutuotteita.

– Voimme vastata toiveisiin, kun tiedämme mitä ne ovat, kertoo Visit Joroinen -yhdistyksen toiminnanjohtaja Merja Pollok.

– Parasta tässä työssä on kommunikointi ihmisten kanssa, toteaa Rasmus.

Nuoret ovat infopisteellä vuorotellen, aina sellaisina aikoina kun liikennettä viitostiellä on paljon.

Tällaisia aikoja ovat lähinnä perjantai- ja sunnuntai-iltapäivät.

Juhannuksen alla matkailijoita kiinnosti lähinnä se mitä tarjontaa Joroisissa on.

– Minulta kysyttiin venesatamasta, kertoo Rasmus.

– Tuosta olen kuullut, tuonne voisi mennä, ovat jotkut todenneet esittelemistäni paikoista, kertoo Uuna.

Nuoret jakavat Loma Savossa -esitteitä. Niitä löytyy suomen-, englannin-, saksan- ja venäjänkielisenä.

– Voimme kehittää paremman ympäristökartan. Miettiä mitä siihen merkataan ja miten laajalta alueelta, tuumaa Merja Pollok.

Joroisten kartanot kiinnostavat ihmisiä, ja kartanokierroksille olisi kysyntää.

– Se on erilainen tuote ja se erottaa meidät muista kylistä.

Pollokilla on työn alla konkreettinen suunnitelma kartanoiden hyödyntämiseen matkailussa.

– Neuvottelen kartanoiden rouvien ja herrojen kanssa. Luulen, että saamme kivan ratkaisun, jolla voimme tarjota ihmisille sitä elämystä.