Matkailuyhdistys hakee jäseniä

Joroisiin perustetaan pikaisesti matkailun kehittämisyhdistys, päätettiin kunnan, matkailutoimijoiden ja Joroisten Oma Osuuskunnan yhteisessä keskustelutilaisuudessa tiistaina.

Tavoitteena on koota yhteen alan joroislaisia toimijoita, yrityksiä ja yhdistyksiä, ja tehostaa palvelujen markkinointia.

Kunnan yhdistyshahmotelmaa tilaisuudessa esitellyt kunnanjohtaja Joonas Hänninen arvioi, että toimiakseen yhdistys tarvitsee noin 80 000 euron budjetin vähintään 2-3 vuodeksi.

– Mielestäni yhdistys tarvitsee myös päätoimisen palkatun vetäjän, Hänninen esitti.

Tämä ajatus sai yrittäjiltä välittömästi kannatusta. Hänninen kuitenkin korosti, ettei vetäjä voi olla kunnan palkkaama.

Hän kertoi aikovansa esittää kunnan ensi vuoden talousarvioon määrärahaa, joka olisi kunnan rahoitusosuus yhdistyksen toimintaan. Joroisten Oma Osuuskunnan puheenjohtaja Raimo Memonen ja toiminnanjohtaja Toni Kutvonen kertoivat myös osuuskunnan osallistuvan rahoitukseen. Loput on tarkoitus koota yhdistyksen tulevilta jäseniltä, ja myöhemmin haetaan lisäksi hankerahoitusta.

Yhdistysajatusta lämpimästi kannattaneet Vanamolan matkailutilan Pirkko Hämäläinen ja Torstilan kartanon Arnevi Rautanen saivat tehtäväkseen aloittaa matkailuyhdistyksen perustamistoimet ja jäsenhankinnan. Kunnan puolelta mukana on elinkeinoasiamies Aarre Damski.