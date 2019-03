Malmi-info ei hälventänyt epäluuloja

Joroisten Tervaruukinsaloon ei ehkä koskaan tule kaivosta, vaikka malminetsinnän tulokset olisivat suotuisat, kaivosyhtiö Bolidenin edustajat myöntävät.

– Tässä vaiheessa puhutaan malminetsinnästä eikä tiedetä edes, onko alueella malmia. Sitten tullaan kaivospiirin perustamiseen, joka on oma prosessinsa. On hyvin mahdollista, että siinä törmätään seinään, sanoo etsintäyhtiö Boliden FinnEx Oy:n toimitusjohtaja Tommi Lehtilä.

– On ilman muuta olemassa sellainenkin vaihtoehto, ettei siellä voi koskaan olla kaivosta.

Kaivostoiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista lupaa, muistuttaa yrityksen työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Kari Janhunen.

– Sieltä löytyy muun muassa pohjaveden pilaamiskielto. Kielto on ehdoton. Jos toiminta uhkaa pohjavesiä, sille ei saada lupaa. Ja piste.

Tilaisuuden perusteella joroislaiset eivät suunnitelmista vakuuttuneet, ja lähdössä on useita muistutuksia.

Asukkaat keräävät yhteiseen muistutukseen kuntalaisilta allekirjoituksia perjantaihin saakka. Muistutuksen voi allekirjoittaa kirjastolla tai kunnanvirastolla.

Armas Komi on huolissaan erityisesti hakemusalueen eteläpäässä olevan Valkeisen pohjavesilammen tilasta. Sen lähellä on Joroisten pohjavedenottamo.

– Kyllä tämä epäluuloja herättää. Jos pohjavesialueelle ei saa kaivosta perustaa, miksi pitää mennä tutkimaankaan. Siinä on voimakas ristiriita, jota on vaikea ymmärtää, Komi sanoi tilaisuuden jälkeen.

Juha Rytkönen on yksi yhteisen muistutuksen laatijoista.

– Asia ei tunnu niin riskittömältä kuin annetaan ymmärtää, hän sanoo.