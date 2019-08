Maaseudun tarjonta täytti lentokentän – Elävä Maaseutu -messuilla kävi reilu 3000 ihmistä

Ihmisiä, työkoneita, vihanneksia, muikkuja, musiikkia, eläimiä ja puheita – tätä kaikkea olivat Elävä Maaseutu -messut ja vähän vielä päälle.

Yli 3000 ihmistä saapui lauantaina lentokentälle tutustumaan maaseudun tarjontaan.

Risto Hakkarainen kertoi lähteneensä messuille ajankuluksi.

– Hyvä, että tällaisia järjestetään. Joka kerta olen käynyt täällä.

Kentällä oli Varkauden Lentokerho esittelemässä kalustoaan, ja se järjesti esittelylentoja purjekoneella lennonopettajan kanssa.

– Kävin lentämässä. Oli hyvät näkymät. Kylän päällä lennettiin.

Päivi Vanninen oli messuilla ensimmäistä kertaa. Mukana hänellä oli tytön poika Aaro Autio, 9.

– Täällä on mielenkiintoista katseltavaa. Poikaa kiinnostaa eläimet ja koneet.

– Katselin, kun lentokoneet lähtee ilmaan. Leivosten syönti on kivaa ja aasi on kiva, tuumaa Aaro Autio.

Marianne Tarvainen oli ruokailemassa kentän laidalla.

– Ihana kun on tapahtumia, niissä pitää käydä. Hyvä keli tuo porukkaa.

Messuilla oli hänestä monia mielenkiintoisia asioita, kuten erilaisia ruokia ja eläimiä.

Eila Hämäläinen kierteli ja kat

seli messuja.

– Aika on mennyt tuttuja haastatellen.

Sahanlahti matkailuyrityksen yrittäjä Jaana Kuivalainen osallistui Lähimatkailun mahdollisuudet -paneeliin ja iloitsi messujen yleisömäärästä.

Samalla hän etsi tuotteita oman yrityksensä käyttöön.

– Minua kiinnostavat lähiruokatuotteet ja katsoinkin jo yhtä smoothieta sillä silmällä.

Elävä Maaseutu -messujen järjestäjät ovat kaikin puolin tyytyväisiä lauantaina pidettyyn tapahtumaan.

– Kokonaisuus oli onnistunut. Jo avauksessa tuli tunne, että tästä tulee hyvä päivä, kertoo messupäällikkö Kimmo Ihalainen.

Kohdillaan oli niin väkimäärä, näytteilleasettajien kokoonpano kuin hieno sääkin.

Reilu 3000 kävijää takaa positiivisen taloudellisen tuloksen, eikä se ole esteenä seuraavien messujen järjestämiseen.

– Ei ainakaan tappiota tullut.

Messupäällikön saamien palautteiden mukaan messukävijät ovat kokeneet samat asiat tärkeiksi kuin järjestäjätkin.

– Tarjolla oli sopivasti asiaa, viihdettä ja markkinoita.

Väki viihtyi paikan päällä pitkiäkin aikoja.

– Havaintoni mukaan kävijä saattoi olla alueella kolmesta neljään tuntia.

Tänä vuonna satsattiin esiintyjiin ja Elonkerjuu yhtye oli onnistunut valinta.

– Ikääntyneemmätkin pitivät siitä. Musiikki oli reipasta, mutta maanläheistä.

Messuilla vieraillut maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä tutustui kunnan johtoon ja vieraili Järvikylän kartanossa.

– Saatiin samalla kunnan terveisiä vietäväksi hallitustasolle.

Lipunmyynti ja parkkipaikat ruuhkautuivat hetkittäin, mutta näistäkin selvittiin.

Lentokenttää pidettiin hyvänä tapahtumapaikkana ja Ihalainen uskoo, että siellä järjestetään tulevaisuudessa muitakin tapahtumia.

– Elävä Maaseutu -messujen tunnettavuus nousi tämän tapahtuman johdosta.

Kaikkiaan messuja leimasi hyväntuulisuus.

– Kaikki hymyilivät. Minä aistin siellä myönteisen flown.

– Messuilla oli mukava ilmapiiri ja kaikki vaikuttivat tyytyväisiltä, toteaa myös Päivi Anias Joroisten Yrittäjistä.

Anias kehuu niin messuilla kävijöitä kuin näytteilleasettajiakin siisteydestä.

– Kenttä oli puhdas. Ihmiset osaavat laittaa roskat roskiin.

Asiaa auttoi myös paikalle hommatut 15 jäteastiaa.

Messujen suuri kävijämäärä laittoi järjestäjät kesken messujen etsimään lähettyviltä lisää parkkipaikkoja autoille.

Viereisen pellon omistaja antoi messukävijöille luvan parkkeerata autoja pellolleen.

– Ihmisillä oli yleisesti ottaen mukavan oloinen asenne ja kaikki lähtivät helposti tekemiseen mukaan.

Mari Kosonen