Loppuuko pitkä saksa Joroisista?

Kuudesluokkalaiset kerääntyvät luokkaan Joroisten yhtenäiskoululla. Saksaa on opiskeltu etsimällä käytäviltä saksankielisiä lauseita ja kirjoittamalla ne vihkoon. Tunnin lopuksi lauseet käännetään yhdessä suomeksi.

– Schon wieder! Ich Zahle dein Essen nicht jeden Tag!

Opettaja Johanna Matikaisen avustuksella noin 11-vuotiaat oppilaat kääntävät, että ”Joko taas, en maksa ruokaasi joka päivä”.

Kuudesluokkalaisilla on saksaa kolme tuntia viikossa, maanantaina kaksi ja torstaina yksi. Jos he jatkavat lukioon, siellä on mahdollisuus kirjoittaa saksan laaja oppimäärä eli niin sanottu pitkä saksa.

Lisäksi kuudennen luokan lukujärjestykseen kuuluu englantia ja ruotsia.

A2-saksalla eli alakoulun viidennellä luokalla alkavalla saksan kielellä on Joroisissa pitkät perinteet. Tänä vuonna ketju on kuitenkin katkennut, koska pitkään saksaan ei saatu seitsemän oppilaan ryhmää. Yhtenäiskoulun vt. rehtori Satu Immonen näkee, että yksi syy tilanteeseen voi olla se, kun ruotsin kielen aloitusta on aikaistettu seitsemänneltä kuudennelle luokalle.

– Monet kokevat haastavaksi tai raskaaksi kolmen kielen opiskelun alakoulussa. Oppilaiden tuen tarve on ylipäätään lisääntynyt merkittävästi. Jos tuen tarvetta on, huoltajat empivät kielten valintaa ja näkevät, että oppilaan kannattaa keskittyä niin sanottuihin pakollisiin oppiaineisiin, pohtii Immonen.

Sivistysjohtaja Jaakko Kuronen pitää tilannetta harmillisena, mutta näkee, että jos ensi vuonna saksan ryhmä ei tule täyteen, Joroisissa joudutaan harkitsemaan A2-saksasta luopumista.