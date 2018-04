Liunantien alku menee remonttiin

Liunantie–Asemantie–Takkilantien risteysalue entisen rautatieaseman kulmilla on yksi tämän vuoden katujen peruskorjauskohteista.

Tarkoitus on parantaa koko risteysalue ja siinä oleva mutka. Lisäksi korjataan Liunantiellä oleva painuma. Peruskorjattava pätkä Liunantietä on Asematien ja Vanhatien välillä.

Kunnan tämän vuoden talousarviossa on varattu 50 000 sekä katujen ja yleisten alueiden asfaltointiin että katujen muihin peruskorjauksiin, yhteensä 100 000 euroa. Tekninen lautakunta hyväksyi tämän vuoden katuremonttikohteet maaliskuun puolivälissä.

Kaikissa remonttipaikoissa tehdään sekä peruskorjausta että asfaltointia.

Kirkonkylällä katuohjelmaan kuuluu myös Soratien loppupään korjaus sekä Työkujan korjauksia niin sanotun Rahikaisen hallin kohdalla. Työlistalla on myös Opintie ja mahdollinen saattoalueen rakentaminen koulun kohdalle.

Kuvansissa suurin remonttia odottava kohde on Paavalinkiven asuinalueelle vievä Paavalintie. Tänä vuonna siltä poistetaan asfaltti huonokuntoisimmista kohdista ja tehdään suon kohdalla tarvittavat korjaukset tierunkoon.

Jos tänä vuonna ei ilmene yllättäviä ongelmia tierungon kuivatuksessa tai muissa perusrakenteissa, Paavalintie voidaan korjata kokonaan ensi vuonna.