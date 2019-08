Lennonjohto onnistuu nykyisin myös etänä – osakeyhtiöstä uusi lentokenttätoimija, lupa hakuun

Kesän aikana on käyty neuvotteluja Joroisten lentokentän mahdollisten ylläpitäjätahojen kesken.

– Todennäköistä on, että lentopaikkalupaa tulee hakemaan osakeyhtiö, jossa ainakin Joroinen on mukana, toivottavasti myös Varkaus. Tämän lisäksi Varkauden lentokerho sekä Varkauden siviili-ilmailusäätiö ovat ilmaisseet kiinnostuksensa asiaan. Kaikki osapuolet ovat olleet asian selvittelyssä aktiivisesti mukana, mutta ovatko kaikki mukana osakkaina, on vielä epäselvää, Joroisten kunnanjohtaja Joonas Hänninen sanoo.

Jatkossa mukaan on tarkoitus saada myös elinkeinoelämän toimijoita. Osakeyhtiön tavoitteena on toimia paikallisena lentopaikan pitäjänä ja edistää ilmailun ja lentämisen toimintamahdollisuuksia alueella. Lisäksi yhtiön tavoitteena on mahdollistaa ilmailuun liittyvien elinkeinojen kehittyminen.

Tällä hetkellä lentokentän pitolupa on Finavialla, mutta tavoitteena on, että pitolupa haetaan perustettavalle osakeyhtiölle syksyn aikana.

– Pitkässä juoksussa meillä on tavoitteena pitää yllä myös reittiliikenteen mahdollisuus. Sitä varten on jo laadittu suunnitelma vaihtoehtoisista tavoista järjestää lentokenttätoiminnat, Hänninen selvittää.

Hänen mukaansa tässä vaihtoehdossa kriittistä on löytää perinteisiä kenttätoimintoja edullisempi tapa operoida. Tällöin kyseeseen tulevat muun muassa etälennonjohdon ratkaisut sekä automatisoidut kenttätoiminnot. Muualla maailmassa tällaisia esimerkkejä on jo olemassa. Myös Suomessa on olemassa uutta teknologiaa hyödyntäviä lentokenttiä, mutta ei vielä julkisessa kaupallisessa käytössä.

Hännisen mukaan lentopaikkalupaa tullaan hakemaan syksyn aikana. Ilmailulain mukaisesti lentopaikan pitoon tarvitaan Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä lupa. Luvassa määrätään turvallisuuskysymykset, lentopaikan pitäjä ja päällikkö sekä se, minkälaiseen liikenteeseen tai muuhun ilmailuun lentopaikkaa saa käyttää. Vain sotilasilmailuun tai valtion lentotoimintaan käytettävän lentopaikan pitämiseen ei tarvitse olla lupaa.

Jatkossa lentokentän perusinfran ylläpito olisi paikallisen osakeyhtiön vastuulla ja samalla he saisivat käyttöoikeuden lentokenttään.

– Ylläpito tarkoittaa kunnossapitoa ja vuosihuoltoa.

Lentokentän kiitorata on tällä hetkellä Finavian omistuksessa, joka on suunnitellut sen myymistä Senaatti-kiinteistöille. Omistajavaihdos ei tulisi vaikuttamaan muihin suunnitelmiin.

– Ensi talvena kentällä ei ole talvikunnossapitoa, joten se on meille valmisteluaikaa, jotta kentältä päästään operoimaan taas ensi keväänä.

Hännisen mukaan lentotoiminta Joroisissa on ollut kuluvana kesänä jatkuvaa ja viikonloppuisin jopa vilkasta.