Lapset ovat kuuluneet luontevasti Saimin elämään

Yllätys oli täydellinen. Mitättömän näköinen kirjekuori lojui muun postin seassa. Hyvä ettei jäänyt avaamatta. Sisällä oli kutsu saapua äitienpäiväjuhlaan 33 muun palkitun kasvattajan kanssa saamaan presidentin luovuttama kunniamerkki.

– Ikinä en tuonne lähde, oli Saimi Aniaksen ensimmäinen ajatus.

Saimi oli yhteydessä viime vuonna palkittuun Elisa Kettuseen, ja nyt on juhlapukukin jo hankittu.

– Se on kuin prinsessana olisi yhden päivän.

Lasten hoito on ollut Saimille luontevaa ja luonnollista, maalaisjärjellä tehtävää työtä. Ehkä siksi sitä ei ole itse osannut arvostaa.

– Voin olla jopa ylpeä, ja olenkin. Ei tältä alalta voi korkeampaa tunnustusta saada.

Ehkä suurin tunnustus on se, että sitä ovat hänelle hakeneet omat lapset.

– He eivät sijaisäitiydestäni kärsineet. Ilmeisesti olen jotain tehnyt oikein.

Äitiys on täyttänyt Saimin koko elämän sekä työn että vapaa-ajan. Kolmen oman lapsen lisäksi Saimi hoiti kehitysvammaista poikaa useita vuosia kokoaikaisesti ja tämänkin jälkeen monena kesänä.