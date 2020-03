Laajennettu johtoryhmä koronavalmiudessa

Joroisissa ei tiistaina iltapäivällä ollut tietoa eikä epäilystä koronatartunnan saaneista kuntalaisista, ei myöskään altistuneista tai karanteenissa olevista.

– Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja reagoimme tarvittaessa, kunnanjohtaja Joonas Hänninen sanoo.

Joroisissa on otettu käyttöön laajennettu johtoryhmä, johon kuuluvat normaalin johtoryhmän eli toimialajohtajien lisäksi esimerkiksi koulujen ja päiväkotien johtajat, sekä soten lähiesimiehiä.

– Tämän ryhmän kokoonpanoa voidaan tarvittaessa laajentaa tarpeen mukaan. Isomman ryhmän tarkoituksena on päivittää häriötilanteessa tietoa laajemmalle porukalle ja varmistaa sekä sujuvoittaa näin tiedon kulkua, Hänninen sanoo.

Joroisissa ei ole ryhdytty erityisiin varotoimiin, mutta parhaillaan on käynnissä kaikille kuntalaisille suunnattu tiedotuskampanja.

– Siinä korostetaan hygienian merkitystä ja kuinka tulee toimia, jos on epäilyä korona-altistuksesta. Nyt seurataan päivittäin tilannetta, joka voi elää nopeastikin. Tänään tiistaina tilanne voi olla aikalailla eri kuin torstaina, Hänninen sanoo.

Joroisten kouluilla on aloitettu varautuminen mahdollisiin poikkeusoloihin.

– Nyt kartoitetaan esimerkiksi etäyhteyksien ja muiden mahdollisten tekniikoiden hyödyntämistä opiskelussa. Mietimme, kuinka opetusta voidaan viedä koteihin ja mitä kaikkea pystymme siinä hyödyntämään. Kun on hyvin varauduttu, ei näitä tarvitse miettiä siinä vaiheessa, jos tilanne muuttuu nykyisestä, Hänninen sanoo.

Kunnan henkilöstölle ei ole laadittu erillistä etätyöskentelyohjeistusta. Suosituksia ja varotoimia taudin välttämiseksi sen sijaan on olemassa.

– Lähinnä on kehotettu välttämään kättelyä ja kiinnittämään huomiota hyvään hygieniaan. Muualla oleviin tapahtumiin pyydetään osallistumaan mahdollisuuksien mukaan etänä.

Myös matkustustarvetta tulee arvioida jokaisen henkilön ja matkan osalta erikseen.

Hännisen mukaan laajennettu johtoryhmä kokoontuu tämänhetkisen suunnitelman mukaan seuraavan kerran ensi viikon tiistaina.

– Tarvittaessa porukka saadaan kasaan nopeallakin aikataululla, Hänninen muistuttaa.

Joroisissa koronaan varautumisessa noudetaan Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen eli THL:n ohjeita.

– Kuntana voimme lisäksi täydentää ohjeita erilaisilla varotoimilla.

Joroisten yhtenäiskoulussa on ohjeistettu oppilaita pysymään kotona, mikäli sairastaa flunssaa. Kuumeisena tai muutoin kipeänä ei luonnollisestikaan saa tulla kouluun.

– Tässä on voimassa ihan normaali käytäntö, eli kipeänä ei saa tulla kouluun, eikä mennä töihin. Nyt asiaa on vain haluttu korostaa erityisesti, koska aina on niitä, jotka lähtevät liikkeelle tmyös kipeänä, Hänninen muistuttaa ja lisää, että liikkeellä on tällä hetkellä montaa muutakin tarttuvaa tautia kuin koronavirus.

Koulun mukaan tavoitteena on olla erityisvarovaisia muun muassa tiistaina alkaneiden ylioppilaskokeiden sujuvuuden vuoksi.

Varotoimilla pyritään kaikin mahdollisin tavoin estämään kaikenlaiset virustartunnat.

Aikuisia pyydetään koululta tulleessa Wilma-viestissä myös keskustelemaan lasten kanssa hygieniasta ja sairaana kotona pysymisestä.

Tärkein asia Joroisissa kuten muuallakin on yskiä oikein, eli hihaan, sekä pestä ahkerasti ja huolellisesti käsiä.

Joroisten kouluissa on käyty läpi oikeaoppista käsien pesemistä sekä varattu yleisiin tiloihin sekä luokkiin käsidesiä.