Kuvansissa mennään terveys edellä

Kuvansin koulun johtaja Jari Toroi pitää uuden koulun rakentamista hyvänä ratkaisuna. Tärkeintä on saada terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö lapsille ja henkilökunnalle.

Harmillista ratkaisussa on sen pitkäkestoisuus. Prosessiin kuuluu ainakin päätösten lainvoimaisuuden odottelua eri vaiheissa, suunnittelua, kilpailutusta ja rakentamista. Kaikkineen aikaa kulunee puolisentoista vuotta.

– Se on pitkä aika odottaa. Onneksi liikuntasali laitettaneen kuntoon ihan ensimmäisenä.

Kuvansin koulussa arki pyörii, vaikka työtä on ollut paljon. Tilat asettavat oma haasteensa, eikä sisäliikuntatiloja ole. Kunnassa on pulaa liikuntatiloista ja koululaiset tarvitsevat niitä samaan aikaan. Kuvansin oppilaat ovat vierailleet muun muassa uimahallissa ja jäähallissa.

Ikävintä on ollut henkilöstön oireilu. Opetukseen sopivia tiloja on jouduttu kokeilemaan uudelleen.

– Ratkaisua ollaan etsitty siivouksella, tavaroiden puhdistuksella ja siirtämisellä. Ihmiselle itselleenhän tämä on kurjinta.

Lähiaikoina on tulossa kysely yhtenäiskoulun ja Kuvansin koulun vanhemmille. Siinä selvitetään onko lapsilla ollut entistä enemmän jotakin oireilua kuten yskää ja päänsärkyä.