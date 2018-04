Kuvansin uusi koulu rakennetaan puusta

Kuvansin kouluun rakennettavasta uudisosasta tulee puurunkoinen, ja myös sen julkisivu rakennetaan puusta. Keskelle rakennusta tulee suuri ikkunaseinä, jonka kautta rakennus saa valoa keskusaulaan saakka.

Kunnanhallitus merkitsi maanantaina tiedokseen Kuvansin koulun investointihankkeen tilannekatsauksen ja sen aikataulun.

Uudisosan pinta-ala on noin 850 neliömetriä. Se liitetään tuulikaapilla liikuntasaliin, joka peruskorjataan. Peruskorjaus odottaa myös esikoulun tiloja.

Uudisrakennuksen tulee neljä luokkahuonetta, aula- ja eteistilat, valmistuskeittiö, opettajainhuone sekä sosiaali- ja varastotilat.

Uuden ja remontoitavan tilan lisäksi Kuvansiin vuokrataan noin 350 neliömetriä luokkatiloja.

Työt alkavat heti kun koulut loppuvat kesäkuussa. Ensimmäisenä puretaan koulun vanhat osat. Kuvansin koulun vanhin osa on rakennettu jo 1930-luvulla.

Toisessa vaiheessa rakennetaan uudisosa sekä peruskorjataan liikuntasali ja esikoulun tilat. Peruskorjattavat tilat on rakennettu 1990-luvun alussa. Remontin tarve ilmeni, kun liikuntasalissa todettiin sisäilmaongelmia.

Liikuntasalin puku- ja pesuhuoneisiin tehdään tilamuutoksia. Uusiksi menee myös näyttämön takaosa.

Liikuntasalin päädyssä on esikoulu, joka saa 12 neliömetrin laajennusosan. Siihen tulee märkäeteinen.

Kuvansin koulun sähkö- ja lämpökeskus ovat nyt koulun 1950-luvulla rakennetussa osassa, joka puretaan ensi kesänä. Siksi liikuntasalista katkeavat sähköt ja lämmitys, ja rakennusajaksi pitää rakentaa tilapäiset liittymät.

Liikuntasalia ei myöskään voida ottaa käyttöön ennen kuin uudisosakin on valmistunut. Uusi sähköpääkeskus, lämpökeskus ja liikuntasalin ilmanvaihtokonehuone rakennetaan uudisosaan.

Tekniikan vuoksi myöskään vuokrakoulua ei voida sijoittaa paikoilleen ennen kuin uudisosa on lähes valmis.

Tämänhetkisen aikataulun mukaan koko hanke valmistuu lähes yhtä aikaa kesän 2019 aikana.

Kunnanvaltuusto päätti Kuvansin koulun uusimisesta viime marraskuussa. Investointiin on budjetoitu yhteensä noin 4,5 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä purku-urakka on laskennassa ja vuokraosan kilpailutusta valmistellaan.

Pääosa kilpailutetaan, kun suunnitelmat ovat valmistuneet touko–kesäkuussa.

Pääsuunnittelija on K-Suunnittelu Oy. LVI-suunnitelmat tekee Insinööritoimisto LVI-insinöörit Ky ja sähkösuunnitelmat Elewatt Oy.