Kunnanvirastoista päätetään pian

Joroisten kunnanvirasto on toiminut väistötiloissa lentoasemalla kohta vuoden. Viime vuoden joulukuussa toiminnot siirrettiin lentoasemalle, kun kirkonkylän virastotalon sisäilmaongelmat kävivät sietämättömiksi.

Väistötiloista ei ole kiire muuttaa uusiin tiloihin, mutta jossain vaiheessa pysyväisratkaisun tekeminen on edessä.

Kunnanjohtaja Joonas Hänninen on sen suhteen luottavainen.

– Asia on noussut esille kuntastrategian työstämisen yhteydessä ja yleinen henki on sellainen, että asia on ratkaistava, kunnanjohtaja Hänninen muotoilee.

Vanhimman kunnanviraston eli kirkonkylän niin sanotun vanhan kasinon valjastamista jälleen kunnanvirastokäyttöön on mietitty matkan varrella.

Tämän vuoden talousarvioon varattiin jo 200 000 euron määräraha suojellun rakennuksen julkisivu- ja kattoremonttiin, mutta hanke siirtyi. Hankevarausta tehtäessä ei vielä otettu kantaa siihen, mihin tarkoitukseen sisätilat mahdollisesti remontoidaan.

– Julkisivu- ja kattoremontti siirtyi, kun Kuvansin koulun akuutit ongelma nousivat esille ja katsoimme sen asian eteenpäin viemisen tärkeämmäksi, Hänninen kertoo.

Hän aikoo esittää vanhan kasinon remonttia jälleen ensi vuoden talousarvioon, jonka nykyinen kunnanvaltuusto päättää myöhemmin tänä vuonna.

Museovirasto on jo antanut ehdollisen avustuspäätöksen vanhan kasinon remonttikuluihin, mutta avustus on Hännisen mukaan sen verran pieni, että se ei ratkaise asiaa.