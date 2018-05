Koulun saattoaluetta parannetaan

Koulukeskuksen saattoalue on todennäköisesti ensimmäisiä hankkeita, kun Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelmaa lähdetään toteuttamaan Joroisissa.

– Saattoalueen järjestelyiden parantamiseen on nähty tarve ja siihen ryhdytään mahdollisesti jo kesällä 2018, kertoo tekninen johtaja Petri Miettinen.

Alueella on edellisen kerran tehty ajojärjestelyitä vajaa kymmenen vuotta sitten.

Päätös uuden esikoulun rakentamisesta alakoulun viereen vaikuttaa saattoalueen järjestelyihin.

– Saattoalue vaatii erityistä huomiota esikoululaisten osalta. Todennäköinen paikka on Opintie, sen ratkaisuja tarkastellaan, ja on mietitty, voisiko Opintie muuttua osittain yksisuuntaiseksi, tekninen johtaja toteaa.

Teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Outi Honkapuro toteaa, että uuden rakennuksen myötä esikoululaiset saadaan turvallisesti samaan piiriin muiden koululaisten kanssa.

Lukion ja yläkoulun kohdalla ohjelmassa on suojatien korottaminen.

Tekninen lautakunta hyväksyi suunnitelman kokouksessaan keskiviikkona 25. huhtikuuta.

– Suunnitelma nähtiin hyvänä. Se on kattava, pieniä kohteita voi tulla sivussa lisää, Miettinen toteaa.