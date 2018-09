Koulun kirjasto toimii nyt nuorisotilana

Uudet nuorisotilat koulun lukion kirjastotiloissa on nyt avattu.

Tämän viikon paikka toimii kahvinuokkarina iltapäivisin kello 15-17. Ensi viikolla nuorisotilat ovat auki pidempään.

Sisäänkäynti on lukion pääovesta S-Marketin puolelta.

Kirjastotilan lisäksi käytössä on vieressä oleva pieni keittiö ja aulatila, jossa on biljardi ja pingis.

– Ihan hyvä paikka, pakko myöntää, toteaa Joona Hyvärinen.

Joonan mielestä tiloihin on helppo jäädä koulun jälkeen.

Tullessaan hän kertoo koulukuulumisia nuoriso-ohjaaja Sari Paavonsalolle.

– Nuokkari voi toimia tuuletuspaikkana koulun jälkeen, ja siellä voi vaihtaa päivän kuulumisia, miettii Sari.

Mitä nuokkarilla sitten yleensä tehdään?

– Kiusataan Saria. Joskus tulee pelattua biljardia, tuumii Joona.

Joona ja Eemeli Kolehmainen tutkivat kännyköitään ja napostelevat välipalaa. Joona miettii matikan läksyjen tekoa.

Kohta ilmestyykin paikalle lisää poikia ja nuoret alkavat pelaamaan porukalla Fortnitea.

Uusi nuorisotila sijaitsee koululla, mutta siellä vietetään vapaa-aikaa ja meno on näin ollen rentoa.

Nuorisotila on savuton ja päihteetön paikka.

– Meillä puututaan myös nuuskaamiseen ja sähkötupakointiin, kertoo Sari.