Koronatestit tehdään Varkaudessa

Varkauden terveyskeskuksen infektiolääkäri ja vastaanottopalveluiden palvelualuepäällikkö Eija Ruotsalainen kertoo, että Varkauden sote-puolen ohjeistus koskee myös joroislaisia ainakin tässä vaiheessa.

Joroisissa kokoontuu kuitenkin myös oma valmiusryhmänsä, joka tarvittaessa ohjeistaa myös paikallisesti.

– Terveyspuolella Varkauden ohjeistus on THL:n linjausten mukaista ja päivitämme ohjeistusta koko ajan, kun tulee uutta tietoa.

– Nämä suuret linjat koskevat myös siis joroislaisia, Ruotsalainen toteaa.

Tällä hetkellä mahdolliset joroislaisten koronatestaukset tehdään tarvittaessa Varkaudessa.

Samalla hän suosittelee, että Varkauden terveyskeskukseen laboratoriokokeisiin tulevat varaisivat nyt ajan netin kautta tai puhelimella.

Tällä estetään sekin, etteivät ihmiset istu vierekkäin pienessä tilassa. Lähekkäin jonottaminen lisää tartuntariskiä.

Ajanvarauksella laboratoriokokeeseen pääsee jonottamatta.

Ruotsalainen myös toivoo, että yleisissä koronaan liittyvissä asioissa soitetaan valtakunnalliseen tiedotusnumeroon tai selvitetään asiaa esimerkiksi netin kautta luotettavilta sivustoilta.

Tällaisia ovat esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivut.

Ruotsalainen korostaa, että kaikissa kiireellisissä sairastapauksissa täytyy edelleen ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon. Ei-kiireelliset vaivat joutuvat odottamaan tilanteen rauhoittumista.

Reseptit voi uusia oma kanta -palvelun kautta netissä tai puhelimitse.

Joroisissa tai Varkaudessa ei ole Ruotsalaisen tietoon tullut vielä yhtään varmistettua koronatapausta.

Nyt näytteiden ottoa on rajattu THL:n ohjeiden mukaan samaan tapaan kuin Kuopiossa on tehty. Näytteitä otetaan sairaalan päivystyspotilaista, joilla on epäily keuhkokuumeesta, terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijöistä, erikoissairaanhoidon potilaista, pitkäaikaishoidon asiakkaista, yli 65-vuotiaista, sekä opettajista ja muista oppilaitosten työntekijöistä.

– Valtaosalle terveistä ihmisistä tulee tavanomaisia ylähengitysteiden infektion oireita ja monilla se on ollut lievä tauti.