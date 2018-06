Koko perhe golfaa

Yleensä golfiin hurahtaneet vanhemmat houkuttelevat jälkikasvunsa mukaan harrastuksen pariin. Rantuloilla kävi toisin päin.

Veeti, 11, osallistui ensin salibandy–golfleirille ja vuoden päästä frisbeegolf–golf-leirille. Sitten junnutreeneihin ja green cardia suorittamaan.

Tinja, 8, seurasi veljensä puuhia ja ilmoitti haluavansa mukaan. Vanhemmat, Jani ja Piritta Rantula, kuskasivat lapsia Kartanogolfille ja samalla heillä heräsi kiinnostus lajiin.

Janilla oli tosin joskus tuuminut, että pitäisikö kokeilla lajia, mutta Piritta oli ollut sitä mieltä että eihän me nyt golfaamaan ruveta.

– Ajattelin, että riittääkö aika ja onko se kallista. Minulla oli ennakkoluuloja, mutta nyt golf on käännyttänyt minut täysin.

Piritta osti Janille syntymäpäivälahjaksi alkeiskurssin, molemmat kävivät sen ja suorittivat green card -kurssin.

Viime vuodet vanhempien aika on mennyt kuskatessa lapsia harrastuksiin.

Tinja pelaa jalkapalloa ja on käsityökerhossa. Veeti pelaa futista ja jääkiekkoa.

– Golf on Veetille hyvää vastapainoa vauhdikkaille joukkuelajeille, tuumaa Jani.

Piritta on kävellyt ja käynyt kuntosalilla. Golfia pelatessa pääsee luontoon kävelemään.

– Aloittelija kulkee vielä pitempiä matkoja, kuin parempi pelaaja, huomauttaa Jani.

Jani on pitkä mies. Junnuna hän pelasi koripalloa. Golfiin pituus vaikuttaa niin, että mailat tahtovat olla liian lyhyitä.

Pariskunta on pelannut yhdessä sulkapalloa ja silloin pituus on antanut Janille lisää ulottuvuutta.

Uudessa harrastuksessa pariskunta on enemmän tasaväkinen.

Tosin golfissa ei niinkään kilpailla toista vastaan, vaan pelaaja lähtee jokaiselle kierrokselle voittamaan itseään.

– Väylä menee tosi hyvin ja ajattelen osaavani homman. Sitten seuraava väylä pudottaakin maanpinnalle, selittää Jani.

Perhe golfaa myös porukalla. Olihan lapset suurin syy aloittaa harrastus.