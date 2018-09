Mitä ihmettä. S-markettiin astuessa kantautuu korviin kaunista kuorolaulua.

Viime viikon keskiviikkona vietettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallista kirkkomusiikin päivää.

Tämän kunniaksi Joroisten kirkkokuoro jalkautui kylälle laulamaan.

Päivän aikana kirkkokuorolaiset lauloivat seurakuntatalossa, S-marketissa, Teboililla ja Jari-Pekassa.

– Heitimme porukalla ideoita missä voisimme laulaa. Kävin kysymässä etukäteen olemmeko tervetulleita laulamaan, kertoo kanttori Tuula Teittinen-Kauhanen.

Ihmiset jatkavat askareitaan samalla kun heitä hemmotellaan elävällä musiikilla.

Kaupassa asiakkaat lastaavat ostoksia kärryihin ja huoltoasemalla istuudutaan pöydän ääreen kahville ja seurustelemaan.

– Se kuulosti kauniilta, ihana oli kuunnella. Harvoin tulee kuorolaulua kuultua, toteaa Teboililla töissä ollut Päivi Pitkänen.

– Mukava oli laulaa tällaista helppoa yksiäänistä, miettii puolestaan Tuula.

Kirkkokuorossa on tällä hetkellä 13 laulajaa.

Keskiviikkoiseen tempaukseen osallistui heistä kahdeksan.

Uusia laulajia mahtuisi mukaan joukkoon.

– Määrä pienenee koko ajan mikä on ihan valtakunnallinen ilmiö, tuumaa Tuula.

Kanttori rohkaiseekin laulamisesta kiinnostuneita tulemaan mukaan tutustumaan tähän rentoon porukkaan.

– Joskus me nauramme enemmän kuin laulamme, mutta sehän aukaisee äänen hyvin.